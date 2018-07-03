82-летний родстер Delahaye оценили в 1,6 миллиарда рублей

На сайте MotorGT появилось объявление о продаже редчайшего родстера Delahaye 135 Competition образца 1936 года. Это автомобиль в гоночной спецификации – всего было выпущено 15 экземпляров. Более 15 лет родстер хранился в частной коллекции, и теперь за него планируют получить 25 миллионов долларов (1,6 миллиарда рублей по текущему курсу).

Delahaye 135 Competition сохранил оригинальный кузов работы Figoni-Falaschi, гоночное шасси, коробку передач и двигатель. Состояние автомобиля оценили в 100 баллов из 100 возможных по версии клуба Classic Car Club of America Senior Premier. Под капотом родстера установлена гоночная версия 3,5-литрового рядного шестицилиндрового двигателя мощностью 120 лошадиных сил. Коробка — четырехступенчатая «механика».

Автомобиль неоднократно становился победителем автоспортивных соревнований: «24 Часа Ле-Мана», ралли Монте-Карло, гонки «Париж-Сен-Рафаэль», а также ряда Гран-при, которые проводились до и после Второй мировой войны.

Весной текущего года на подземной стоянке в Манхэттене обнаружили существующий в единственном экземпляре Delahaye Cabriolet 1948 года с кузовом от Vesters & Neirinck. Автомобиль экспонировался на брюссельском моторшоу 1948 года, а также был победителем Конкурса элегантности во французском Виши.