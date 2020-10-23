16:02

Московский сервис каршеринга ввел проверку водителей на трезвость

Пользователям «Делимобиля» придётся сдавать тест на скорость реакции и внимание

Делимобиль © Агентство «Москва»
Лиза Будрина
Оператор каршеринга «Делимобиль» начал проверять московских водителей на трезвость с помощью диджитал-теста, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании. Теперь, прежде чем начать поездку, пользователям сервиса придётся пройти в приложении тест на скорость реакции и внимание при аренде машины ночью.

Альтернатива алкозамкам представляет собой викторину или опрос с разными заданиями, в которых нужно подобрать определённую последовательность цифр или фигур на скорость. Тест был составлен с учётом рекомендаций полиции и наркологов, и позволяет проверить концентрацию и скорость реакции, которые необходимы для управления автомобилем.

Во всех городах, кроме Москвы, новую проверку состояния пользователей начали испытывать ещё месяц назад. Пройти тест в приложении нужно было тем водителям, которые брали автомобиль в аренду в ночное время с 23:00 до 05:00.

Москвичам предложили сдавать свои машины в «народный каршеринг»

Если водитель не справляется с заданиями в приложении, то ему предлагают пройти liveness-авторизацию. Для этого необходимо отправить селфи, сделанное в реальном времени приложение исключает возможность загрузки старой фотографии. В случае, если пользователь не делает этого, то машина для него автоматически блокируется.

После тестового периода в Москве «Делимобиль» проанализирует собранные данные и определит пороговые значения для оценки состояния водителя. Также будут разработаны альтернативные меры в случае, если пользователь провалит проверку. Кроме того, в будущем результаты теста могут влиять на некоторые параметры рейтинга автомобилиста.

Источник: ТАСС