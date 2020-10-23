Московский сервис каршеринга ввел проверку водителей на трезвость

Альтернатива алкозамкам представляет собой викторину или опрос с разными заданиями, в которых нужно подобрать определённую последовательность цифр или фигур на скорость. Тест был составлен с учётом рекомендаций полиции и наркологов, и позволяет проверить концентрацию и скорость реакции, которые необходимы для управления автомобилем.

Во всех городах, кроме Москвы, новую проверку состояния пользователей начали испытывать ещё месяц назад. Пройти тест в приложении нужно было тем водителям, которые брали автомобиль в аренду в ночное время – с 23:00 до 05:00.

Если водитель не справляется с заданиями в приложении, то ему предлагают пройти liveness-авторизацию. Для этого необходимо отправить селфи, сделанное в реальном времени – приложение исключает возможность загрузки старой фотографии. В случае, если пользователь не делает этого, то машина для него автоматически блокируется.