Посмотрите, как DeLorean дрифтит без участия водителя

Сам проект не новый – его разработка началась еще в 2015 году. Группа ученых выкупила автомобиль у человека, который использовал его для ежедневных поездок. Назвать проект решили MARTY в честь одного из главных героев «Назад в будущее» Марти Макфлая.
Авторы изначально хотели сделать не просто беспилотник, а именно автомобиль, который сможет дрифтить без какого-либо участия человека. По задумке, такая технология может помочь снизить число аварий — в стрессовой ситуации обученная технике экстремального вождения машина будет действовать по алгоритму и не допустит ошибку, которую потенциально может допустить человек.
В качестве силовой установки используются два электромотора, которые встроены в задние колеса. Все элементы управления также заменили с механических на современные электронные и дооснастили автомобиль различными датчиками и сенсорами, за счет которых работает система автопилота.
В августе программист из Нидерландов воссоздал DeLorean, которым можно управлять дистанционно с пульта, как оригинальной машиной из фильма. Силовую установку автор проекта сохранил, но немного доработал рулевое управление — установил электроусилитель от Opel Corsa. Несмотря на новое оборудование, автомобиль по-прежнему может разгоняться до 88 миль в час — по фильму именно такая скорость была необходима для скачка во времени.