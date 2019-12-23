Посмотрите, как DeLorean дрифтит без участия водителя

Сам проект не новый – его разработка началась еще в 2015 году. Группа ученых выкупила автомобиль у человека, который использовал его для ежедневных поездок. Назвать проект решили MARTY в честь одного из главных героев «Назад в будущее» Марти Макфлая.

Авторы изначально хотели сделать не просто беспилотник, а именно автомобиль, который сможет дрифтить без какого-либо участия человека. По задумке, такая технология может помочь снизить число аварий — в стрессовой ситуации обученная технике экстремального вождения машина будет действовать по алгоритму и не допустит ошибку, которую потенциально может допустить человек.