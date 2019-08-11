Мастерская Delta 4x4 подготовила Mercedes-Benz X-Class к офф-роуду

Немецкие специалисты поясняют, что благодаря накладкам на крылья ширина пикапа увеличилась на 100 миллиметров. Другой важный параметр — прирост клиренса после доработок подвески и замены колёс — Delta 4x4 держит в секрете. Опционально X-Class можно оснастить дисками диаметром до 23 дюймов, кенгурином и светодиодной панелью на крыше.