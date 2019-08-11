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9:02

Мастерская Delta 4x4 подготовила Mercedes-Benz X-Class к офф-роуду

Пикап получил модернизированную подвеску, новый обвес и внедорожную резину

© Delta 4x4
Тюнинг-ателье Delta 4x4 превратило Mercedes-Benz X-Class в «немецкий Raptor». Штутгартскому пикапу увеличили дорожный просвет, установили расширители колёсных арок и заменили штатные колёса на покрышки с грязевыми шинами.

Немецкие специалисты поясняют, что благодаря накладкам на крылья ширина пикапа увеличилась на 100 миллиметров. Другой важный параметр — прирост клиренса после доработок подвески и замены колёс — Delta 4x4 держит в секрете. Опционально X-Class можно оснастить дисками диаметром до 23 дюймов, кенгурином и светодиодной панелью на крыше.

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Фото: Delta 4x4

Добавить своему X-Class проходимости и брутальности может владелец любой версии пикапа, но Delta 4x4 считает, что эффективнее всего обновления сработают на флагманском X 350 d 4Matic c 3,0-литровым шестицилиндровым дизелем мощностью в 258 лошадиных сил и крутящим моментом в 550 Нм.

Недавно стало известно, что Mercedes-Benz недоволен продажами X-Class и скоро выпуск пикапов с «трёхлучевой звездой» может быть прекращён. В России за полгода покупателей нашли всего 154 X-Class, при этом владельцев внедорожников трижды беспокоили отзывные кампании.

Источник: motor1.com