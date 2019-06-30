«Демонический» Dodge Challenger не вернётся на рынок

Кунискис заверил, что «Демон» никогда не вернётся на конвейер хотя бы потому, что это не одобрили бы нынешние 3300 владельцев Challenger SRT Demon. А выпускать седан Charger SRT Demon с аналогичным 840-сильным мотором компания не планирует вовсе. Впрочем, говорят что Dodge уже испытывает пикап Ram Rebel TRX с 797-сильным двигателем от купе Challenger SRT Hellcat Redeye.