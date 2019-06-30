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10:00

«Демонический» Dodge Challenger не вернётся на рынок

Продолжение выпуска купе Challenger Demon исключено, равно как и появление седана Charger Demon

Американская компания Dodge не собирается возобновлять производство экстремального купе Challenger SRT Demon, а разработка седана Charger SRT Demon и вовсе не планируется.
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Как сообщил в интервью изданию Muscle Cars & Trucks Тим Кунискис, ответственный в концерне FCA за разработку легковых автомобилей для американского рынка, марка Dodge не будет возобновлять производство экстремальной версии купе Dodge Challenger SRT под названием Demon, которая недавно была выпущена ограниченным тиражом.

Кунискис заверил, что «Демон» никогда не вернётся на конвейер хотя бы потому, что это не одобрили бы нынешние 3300 владельцев Challenger SRT Demon. А выпускать седан Charger SRT Demon с аналогичным 840-сильным мотором компания не планирует вовсе. Впрочем, говорят что Dodge уже испытывает пикап Ram Rebel TRX с 797-сильным двигателем от купе Challenger SRT Hellcat Redeye.

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