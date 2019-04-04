Видео: Dodge Challenger SRT Demon разогнался до максималки McLaren Senna

Последний, 3300-й экземпляр экстремального купе Dodge Challenger SRT Demon сошел с конвейера канадского завода альянса Fiat Chrysler Automobiles (FCA) в мае прошлого года.

Изначально черный автомобиль вручную перекрасили в эксклюзивный оттенок красного Viper Red и выставили на аукционе в паре с последним «Вайпером». За лот из двух автомобилей неизвестный покупатель заплатил один миллион долларов. При этом минимальная стоимость «Демона» у дилера в США на тот момент составляла 84 995 долларов, а «Вайпер» до снятия с производства стоил 95 800 долларов.