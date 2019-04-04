Видео: Dodge Challenger SRT Demon разогнался до максималки McLaren Senna

Стоковый Dodge Challenger SRT Demon оснащался 6,2-литровым двигателем V8 с приводным нагнетателем. Агрегат выдавал 850 лошадиных сил и 1044 Нм крутящего момента, разгоняя маслкар до 60 миль в час (96 километров в час) за 2,1 секунды. Заявленная максимальная скорость – 270 километров в час. С пакетом Demon Crate автомобиль получал тонкие дрэговые передние колеса с покрышками, высокопроизводительный воздушный фильтр, переключатель под работу на высокооктановом топливе и электронный блок управления, позволяющий двигателю работать на пиковой мощности.
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Последний, 3300-й экземпляр экстремального купе Dodge Challenger SRT Demon сошел с конвейера канадского завода альянса Fiat Chrysler Automobiles (FCA) в мае прошлого года.
Изначально черный автомобиль вручную перекрасили в эксклюзивный оттенок красного Viper Red и выставили на аукционе в паре с последним «Вайпером». За лот из двух автомобилей неизвестный покупатель заплатил один миллион долларов. При этом минимальная стоимость «Демона» у дилера в США на тот момент составляла 84 995 долларов, а «Вайпер» до снятия с производства стоил 95 800 долларов.