С конвейера канадского завода FCA сошел 3300-й экземпляр купе

Пульс

Dodge выпустил последнего «Демона»

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31 мая 2018

С конвейера канадского завода альянса Fiat Chrysler Automobiles (FCA) сошел последний, 3300-й экземпляр экстремального купе Dodge Challenger SRT Demon. Изначально черную машину вручную перекрасят в эксклюзивный оттенок красного Viper Red и в июне выставят на торги аукционного дома Barrett-Jackson.

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Обычные машины, за которые просят слишком дорого

Публичный дебют лимитированного Dodge Challenger SRT Demon состоялся в апреле 2017 года. Маслкар оснащается 6,2-литровым двигателем V8 с приводным нагнетателем. Мотор выдает 850 лошадиных сил и 1044 Нм крутящего момента.

С места до 96 километров в час SRT Demon разгоняется за 2,1 секунды. Дрэговую дистанцию в четверть мили (402 метра) купе проходит за 9,65 секунды, на выходе скорость превышает 225 километров в час. Максимальная скорость машины – 335 километров в час. В оснащение модели входят дрэговые покрышки и набор специальных инструментов.

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В апреле сообщалось, что Dodge продаст последние экземпляры SRT Demon и Viper одним лотом. Обе машины будут выкрашены в красный цвет. Цена комплекта из двух машин пока не называется. Вырученные от продажи средства марка планирует направить на благотворительность.

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Land RoverDefenderChallengerDodgeDemon
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