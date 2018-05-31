Dodge выпустил последнего «Демона»

С конвейера канадского завода альянса Fiat Chrysler Automobiles (FCA) сошел последний, 3300-й экземпляр экстремального купе Dodge Challenger SRT Demon. Изначально черную машину вручную перекрасят в эксклюзивный оттенок красного Viper Red и в июне выставят на торги аукционного дома Barrett-Jackson.

Публичный дебют лимитированного Dodge Challenger SRT Demon состоялся в апреле 2017 года. Маслкар оснащается 6,2-литровым двигателем V8 с приводным нагнетателем. Мотор выдает 850 лошадиных сил и 1044 Нм крутящего момента.

С места до 96 километров в час SRT Demon разгоняется за 2,1 секунды. Дрэговую дистанцию в четверть мили (402 метра) купе проходит за 9,65 секунды, на выходе скорость превышает 225 километров в час. Максимальная скорость машины – 335 километров в час. В оснащение модели входят дрэговые покрышки и набор специальных инструментов.

В апреле сообщалось, что Dodge продаст последние экземпляры SRT Demon и Viper одним лотом. Обе машины будут выкрашены в красный цвет. Цена комплекта из двух машин пока не называется. Вырученные от продажи средства марка планирует направить на благотворительность.