Видео: «Демон» против BMW M5

Ведущие YouTube-канала Throttle House сравнили в двух дрэг-заездах и гонке на треке маслкар Dodge Challenger SRT Demon и спортседан BMW M5 в версии Competition. При этом машины соревновались не на специальной дрэговой трассе, а в условиях, приближенных к реальной уличной гонке.