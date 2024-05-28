Карбоновое колесо от Dodge Challenger продают по цене Lada Granta Sportline

Диски на Dodge Challenger Demon 170 выполнены из карбона с добавлением алюминия. При этом такие колеса не всегда были доступны для покупателей модели. В то же время автомобили с карбоновыми колесами всегда стоят дороже на вторичном рынке. Все эти факторы обуславливают стоимость набора дисков, которые сопоставимы по цене с Lada Granta Sportline в России.