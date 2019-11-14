У BYD появился красивый и мощный кроссовер «в стиле Mercedes-Benz»

Габариты у Denza X такие же, как и у BYD Tang: в длину кроссовер достигает 4890 миллиметров, в ширину – 1950 миллиметров, в высоту – 1725 миллиметров, а колесная база равна 2820 миллиметрам. Несмотря на то, что у Tang и X схожие формы и линия остекления, все кузовные панели были созданы заново. Сзади появилась светодиодная полоса, соединяющая фонари, спереди – узкие светодиодные фары, как у одноименного концепт-кара, представленного летом.
За оформление салона также отвечали специалисты из Mercedes-Benz: центральное место занимает планшет, с которого осуществляется управление функциями автомобиля и мультимедийной системой. Положение экрана можно менять из горизонтального в вертикальное, а его диагональ составляет внушительные 15,6 дюйма.
За рулем – виртуальная приборная панель диагональю 12,3 дюйма. На тоннеле установлен джойстик коробки передач, над ним – три круглых воздуховода. Положение кресел можно изменить с помощью пультов на дверях, как и в моделях Mercedes-Benz. Солидности интерьеру добавляют декоративные вставки из дерева и кожаная обивка.
Denza X получила гибридную установку, в состав которой вошли два электромотора и турбодвигатель объемом 2,0 литра, суммарная отдача которых достигает 587 лошадиных сил. Трансмиссия – шестиступенчатый преселективный «робот». Кроме того, заявлена и 245-сильная полностью электрическая версия с запасом хода 500 километров по циклу NEDC.
Премьера серийной модели состоится на автосалоне в Гуанчжоу на следующей неделе, а продажи на китайском рынке стартуют в 2020 году.