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15:15

У BYD появился красивый и мощный кроссовер «в стиле Mercedes-Benz»

На кузове автомобиля даже имеется соответствующая табличка «Styled by Mercedes-Benz»

Китайская марка BYD и компания Mercedes-Benz представили готовую к серии новинку под общим брендом Denza: большой кроссовер Denza X с 587-сильной гибридной установкой. На деле это BYD Tang второго поколения, над дизайном которого основательно потрудилась немецкая сторона. Чтобы развеять все сомнения, на кузове автомобиля даже имеется табличка «Styled by Mercedes-Benz» («дизайн от Mercedes-Benz»).

Габариты у Denza X такие же, как и у BYD Tang: в длину кроссовер достигает 4890 миллиметров, в ширину – 1950 миллиметров, в высоту – 1725 миллиметров, а колесная база равна 2820 миллиметрам. Несмотря на то, что у Tang и X схожие формы и линия остекления, все кузовные панели были созданы заново. Сзади появилась светодиодная полоса, соединяющая фонари, спереди – узкие светодиодные фары, как у одноименного концепт-кара, представленного летом.

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За оформление салона также отвечали специалисты из Mercedes-Benz: центральное место занимает планшет, с которого осуществляется управление функциями автомобиля и мультимедийной системой. Положение экрана можно менять из горизонтального в вертикальное, а его диагональ составляет внушительные 15,6 дюйма.

За рулем – виртуальная приборная панель диагональю 12,3 дюйма. На тоннеле установлен джойстик коробки передач, над ним – три круглых воздуховода. Положение кресел можно изменить с помощью пультов на дверях, как и в моделях Mercedes-Benz. Солидности интерьеру добавляют декоративные вставки из дерева и кожаная обивка.

Denza X получила гибридную установку, в состав которой вошли два электромотора и турбодвигатель объемом 2,0 литра, суммарная отдача которых достигает 587 лошадиных сил. Трансмиссия шестиступенчатый преселективный «робот». Кроме того, заявлена и 245-сильная полностью электрическая версия с запасом хода 500 километров по циклу NEDC.

Премьера серийной модели состоится на автосалоне в Гуанчжоу на следующей неделе, а продажи на китайском рынке стартуют в 2020 году.