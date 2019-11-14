У BYD появился красивый и мощный кроссовер «в стиле Mercedes-Benz»

За оформление салона также отвечали специалисты из Mercedes-Benz: центральное место занимает планшет, с которого осуществляется управление функциями автомобиля и мультимедийной системой. Положение экрана можно менять из горизонтального в вертикальное, а его диагональ составляет внушительные 15,6 дюйма.

За рулем – виртуальная приборная панель диагональю 12,3 дюйма. На тоннеле установлен джойстик коробки передач, над ним – три круглых воздуховода. Положение кресел можно изменить с помощью пультов на дверях, как и в моделях Mercedes-Benz. Солидности интерьеру добавляют декоративные вставки из дерева и кожаная обивка.