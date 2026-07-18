Депутат призвал не сигналить людям с канистрами на АЗС

«Люди добрые не надо сигналить, если человек перед вами заливает канистру 20 литров. У кого-то генератор на ферме скотину обслуживает, траву люди себе и соседям косят. Немного надо потерпеть и все наладится», — призвал Романенко.

Он выразил признательность региональному правительству и «Газпрому» за проделанную работу и сопроводил свой пост фотографиями с заправки — с ценами на бензин АИ-95 в 66,88 рублей за литр, АИ-92 — 62,18 рублей за литр и на дизтопливо — 80,23 рубля за литр.

Романенко указал, что смог заправить 40 литров бензина АИ-95, потратив на ожидание 27 минут. Обстановку на АЗС он определил как нормальную, а цены назвал прежними.

Ранее стало известно, что в России начали активно выставлять на продажу частные заправки. Владельцы АЗС в Брянской, Курской, Самарской, Ивановской, Тамбовской, Рязанской, Новосибирской, Владимирской, Оренбургской областях и других регионах выставили на продажу более 150 объектов.