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Опубликовано 18 июля 2026, 14:36
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Депутат призвал не сигналить людям с канистрами на АЗС

Депутат Романенко сообщил о «нормальных ценах» на АЗС Кузбасса. В Кемерово депутат городского совета Роман Романенко призвал граждан не сигналить на заправках водителям, которые заливают на АЗС бензин в канистры. Об этом он написал на своей странице в соцсети VK.
Роман Романенко
Роман Романенко
© Страница Романа Романенко в VK
Михаил Лобачёв
Михаил Лобачёв

«Люди добрые не надо сигналить, если человек перед вами заливает канистру 20 литров. У кого-то генератор на ферме скотину обслуживает, траву люди себе и соседям косят. Немного надо потерпеть и все наладится», — призвал Романенко.

Он выразил признательность региональному правительству и «Газпрому» за проделанную работу и сопроводил свой пост фотографиями с заправки — с ценами на бензин АИ-95 в 66,88 рублей за литр, АИ-92 — 62,18 рублей за литр и на дизтопливо — 80,23 рубля за литр.

Романенко указал, что смог заправить 40 литров бензина АИ-95, потратив на ожидание 27 минут. Обстановку на АЗС он определил как нормальную, а цены назвал прежними.

Ранее стало известно, что в России начали активно выставлять на продажу частные заправки. Владельцы АЗС в Брянской, Курской, Самарской, Ивановской, Тамбовской, Рязанской, Новосибирской, Владимирской, Оренбургской областях и других регионах выставили на продажу более 150 объектов.

Источник:Роман Романенко/VK
Автор:Михаил Лобачёв
Теги:
#Россия
#Пробки
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