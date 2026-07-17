В России начали продавать частные заправки

«Стоимость предлагаемых объектов варьируется от 1 до 150 млн рублей в зависимости от места расположения, оборудования, а также срока работы станции и наличия франшизы. Например, в Уфе за 350 млн рублей выставлена на продажу сеть из 13 заправок (бензин/ДТ/СУГ)», — говорится в публикации.

Владельцы АЗС в Брянской, Курской, Самарской, Ивановской, Тамбовской, Рязанской, Новосибирской, Владимирской, Оренбургской областях и других регионах выставляют объекты на продажу из-за ухудшения финансового положения и долгов. Полученные деньги пойдут на закрытие обязательств, однако многие продавцы не намерены продолжать работать в этом сегменте.

«Известия» выяснили, что на продажу выставлены заправки и крупных нефтяных компаний. В перечне непрофильных активов «Газпрома» значатся АЗС в Астраханской, Ростовской, Тамбовской и Нижегородской областях. Собственник — ООО «Газпром сеть АЗС». Цены варьируются от 940 тысяч рублей до 13,4 миллиона рублей.

Читайте также: Последняя Lada Niva со старым мотором выпущена в Тольятти

Выяснилось, на сколько выросли цены на новые авто

Встать, чтобы остыл: у китайских автомобилей возникла странная неисправность