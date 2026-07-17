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Опубликовано 17 июля 2026, 11:45
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В России начали продавать частные заправки

Владельцы АЗС выставили на продажу более 150 заправок по всей России. «Известия» зафиксировали рост числа объявлений о продаже частных заправок. Только за последний месяц на площадках по продаже коммерческой недвижимости, маркетплейсах и корпоративных порталах появилось более 150 предложений.
АЗС
АЗС
© нейросеть
Арина Лысенко
Арина Лысенко

«Стоимость предлагаемых объектов варьируется от 1 до 150 млн рублей в зависимости от места расположения, оборудования, а также срока работы станции и наличия франшизы. Например, в Уфе за 350 млн рублей выставлена на продажу сеть из 13 заправок (бензин/ДТ/СУГ)», — говорится в публикации.

Владельцы АЗС в Брянской, Курской, Самарской, Ивановской, Тамбовской, Рязанской, Новосибирской, Владимирской, Оренбургской областях и других регионах выставляют объекты на продажу из-за ухудшения финансового положения и долгов. Полученные деньги пойдут на закрытие обязательств, однако многие продавцы не намерены продолжать работать в этом сегменте.

«Известия» выяснили, что на продажу выставлены заправки и крупных нефтяных компаний. В перечне непрофильных активов «Газпрома» значатся АЗС в Астраханской, Ростовской, Тамбовской и Нижегородской областях. Собственник — ООО «Газпром сеть АЗС». Цены варьируются от 940 тысяч рублей до 13,4 миллиона рублей.

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Источник:Известия
Автор:Арина Лысенко
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#Продажи
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