В США сошел с рельсов поезд с новенькими внедорожниками

Поезд сошел с рельсов рано утром. В результате аварии сильно повредились несколько вагонов, но о пострадавших пока ничего не сообщается. Помимо автомобилей, поезд перевозил некие опасные материалы — вагоны, где они находились, к счастью, остались целы. Из-за происшествия местной полиции пришлось закрыть дорогу, так как обломки мешают проезду машин. Разбор завалов займет около двух недель.
Причины железнодорожной аварии пока не называются. Union Pacific начала собственное расследование и готова поделиться первыми выводами комиссии, как только будет собрана и проанализирована вся доступная информация. Впрочем, сейчас непонятно даже точное число уничтоженных автомобилей и как происшествие отразится на поставках машин клиентам.
Пикап Jeep Gladiator дебютировал в конце ноября прошлого года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Модель построена на базе рамного внедорожника Wrangler и предлагается с 289-сильной бензиновой «шестеркой» 3.6 и 264-сильным трехлитровым дизелем. В Европу Gladiator будет поставляться только с дизельным двигателем.