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17:30

В США сошел с рельсов поезд с новенькими внедорожниками

Грузовой состав перевозил пикапы Jeep и Chevrolet

На западе США сошел с рельсов грузовой состав компании Union Pacific, в котором перевозили пикапы Jeep Gladiator, внедорожники Wrangler, а также Chevrolet Silverado и GMC Sierra. Причины аварии пока не известны, но владелец состава заявил, что передаст все материалы расследования Федеральной администрации железных дорог.
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Поезд сошел с рельсов рано утром. В результате аварии сильно повредились несколько вагонов, но о пострадавших пока ничего не сообщается. Помимо автомобилей, поезд перевозил некие опасные материалы — вагоны, где они находились, к счастью, остались целы. Из-за происшествия местной полиции пришлось закрыть дорогу, так как обломки мешают проезду машин. Разбор завалов займет около двух недель.

Причины железнодорожной аварии пока не называются. Union Pacific начала собственное расследование и готова поделиться первыми выводами комиссии, как только будет собрана и проанализирована вся доступная информация. Впрочем, сейчас непонятно даже точное число уничтоженных автомобилей и как происшествие отразится на поставках машин клиентам.

Пикап Jeep Gladiator дебютировал в конце ноября прошлого года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Модель построена на базе рамного внедорожника Wrangler и предлагается с 289-сильной бензиновой «шестеркой» 3.6 и 264-сильным трехлитровым дизелем. В Европу Gladiator будет поставляться только с дизельным двигателем.

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