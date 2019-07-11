В США сошел с рельсов поезд с новенькими внедорожниками

Поезд сошел с рельсов рано утром. В результате аварии сильно повредились несколько вагонов, но о пострадавших пока ничего не сообщается. Помимо автомобилей, поезд перевозил некие опасные материалы — вагоны, где они находились, к счастью, остались целы. Из-за происшествия местной полиции пришлось закрыть дорогу, так как обломки мешают проезду машин. Разбор завалов займет около двух недель.