У «Джипа» появился внедорожный рамный пикап

В список оснащения пикапа входит мультимедийный комплекс Uconnect четвертого поколения с пяти-, семи и 8,4-дюймовым дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, порты USB и USB-C, розетка для подключения бытовой электроники, семидюймовая цифровая приборная панель, передняя внедорожная камера (для Rubicon), светодиодная оптика, аудиосистема с сабвуфером и портативным беспроводным динамиком с док-станцией.

На рынке Северной Америки Jeep Gladiator предложат в четырех версиях: Sport, Sport S, Overland и Rubicon. Старт продаж запланирован на второй квартал 2019 года.