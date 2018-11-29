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14:44

У «Джипа» появился внедорожный рамный пикап

В Лос-Анджелесе дебютировала модель Gladiator

Марка Jeep представила на автосалоне в Лос-Анджелесе пикап на базе Wrangler, который получил название Gladiator. Модель будет доступна в четырех версиях, с двумя типами полного привода, электронно отключаемым стабилизатором и 33-дюймовыми колесами.

Внешность нового Jeep Gladiator практически полностью идентична исходному Wrangler. Для улучшения аэродинамики и охлаждения двигателя дизайнерам пришлось немного наклонить верхнюю часть решетки радиатора и увеличить размер фирменных прорезей. На петлях алюминиевых дверей указан размер биты Torx, необходимой для их снятия.

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Дорожный просвет «Гладиатора» составляет максимум 282 миллиметра. Углы въезда, съезда и рампы — 43,6, 26 и 20,3 градуса соответственно. Пикап способен преодолевать броды глубиной до 762 миллиметров.

Для Jeep Gladiator доступно два варианта полного привода: Rock-Trac с раздаточной коробкой и дифференциалами Tru-Lok с электронной блокировкой в обоих мостах, а также Command-Trac с жестким подключенным передней оси и другим передаточным числом понижающей передачи. Пикап оснащен усиленными мостами Dana 44 третьего поколения, а в версии Rubicon — 33-дюймовыми внедорожными покрышками, отключаемым передним стабилизатором и силовым задним бампером.

Для версий Overland и Rubicon предложено два варианта трехсегментной жесткой крыши с быстросъмными панелями и механическим приводом заднего стекла. Кроме того, пикап можно оснастить мягким верхом Sunrider.

Гамма двигателей новинки состоит из бензинового 3.6 V6 Pentastar (289 сил и 353 Нм момента) и дизеля EcoDiesel объемом 3,0 литра (264 силы и 599 Нм момента). Бензиновый мотор может работать в паре с шестиступенчатой «механикой» или восьмидиапазонным «автоматом», дизель — только с автоматической трансмиссией.

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В список оснащения пикапа входит мультимедийный комплекс Uconnect четвертого поколения с пяти-, семи и 8,4-дюймовым дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, порты USB и USB-C, розетка для подключения бытовой электроники, семидюймовая цифровая приборная панель, передняя внедорожная камера (для Rubicon), светодиодная оптика, аудиосистема с сабвуфером и портативным беспроводным динамиком с док-станцией.

На рынке Северной Америки Jeep Gladiator предложат в четырех версиях: Sport, Sport S, Overland и Rubicon. Старт продаж запланирован на второй квартал 2019 года.

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