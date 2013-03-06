Audi покажет дизайн новых моделей на следующем Q7

Внедорожник Audi Q7 следующего поколения станет первой моделью марки, выполненной в новом фирменном стиле. Об этом изданию Autocar на Женевском моторшоу заявил руководитель дизайн-подразделения компании Вольфганг Эггер.

По словам Эггера, основные элементы новой дизайн-стилистики Audi были показаны на концепт-каре Crosslane Coupé, который дебютировал на прошлогоднем автосалоне в Париже. Топ-менеджер уточнил, что одной из главных особенностей внешности будущих Audi станет более объемно прорисованная решетка радиатора или, как сказал Эггер, «с 3D-эффектом».

«Решетка радиатора будет трехмерной, — добавил Эггер. — С множеством симпатичных деталей и высококачественными материалами для передней части кузова, такими как алюминий и карбон». При этом он уточнил, что дизайн не будет переполнен деталями: «Мы не будем добавлять все новые и новые элементы. Наоборот, мы их уберем».

Помимо этого, в Audi намерен увеличить визуальную разницу между базовыми и «заряженными» модификациями S и RS, а также между компактными и крупными моделями.

Когда именно появится Audi Q7 нового поколения, Эггер не уточнил. По его словам, модель появится «скоро».