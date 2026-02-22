Десятки тысяч Honda рискуют потерять колеса на ходу

"Проблема заключается в том, что, по сообщению Европейской комиссии, колесная гайка затянута с недостаточным моментом. Это может привести к ослаблению гаек во время движения автомобиля, что создаст риск потери колеса, аварии и травм», - сообщает издание Autoexpress.

Компания Honda сообщила, что начнет связываться с клиентами в начале 2026 года - спустя 9 лет после того, как потенциально проблемные автомобили начали выпускать. При необходимости автовладельцев вызовут в дилерский центр для устранения неисправности. При этом Honda заверила автовладельцев, что они могут продолжать эксплуатировать свои машины.

До этого немецкий автопроизводитель Porsche отзывал свои спорткары из-за неправильных болтов: в 2024 году компания отозвала для ремонта тысячи машин, снабженных колесами с центральным креплением. Выяснилось, что их болты не соответствуют необходимым спецификациям.

