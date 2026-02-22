Новости
Опубликовано 22 февраля 2026, 15:12
1 мин.

Десятки тысяч Honda рискуют потерять колеса на ходу

Honda отзовет седаны Civic из-за риска отрыва колес на скорости. Проблема затронула более 46 тыс. машин, выпущенных в Великобритании, а также в других европейских странах. Еврокомиссия инициировала отзывную кампанию по автомобилям, которые были выпущены с 2017 по 2021 год, из-за неправильной затяжки колесных гаек при производстве.
Honda Civic
Honda Civic
© Honda
Михаил Лобачёв
Михаил Лобачёв

"Проблема заключается в том, что, по сообщению Европейской комиссии, колесная гайка затянута с недостаточным моментом. Это может привести к ослаблению гаек во время движения автомобиля, что создаст риск потери колеса, аварии и травм», - сообщает издание Autoexpress.

Компания Honda сообщила, что начнет связываться с клиентами в начале 2026 года - спустя 9 лет после того, как потенциально проблемные автомобили начали выпускать. При необходимости автовладельцев вызовут в дилерский центр для устранения неисправности. При этом Honda заверила автовладельцев, что они могут продолжать эксплуатировать свои машины.

До этого немецкий автопроизводитель Porsche отзывал свои спорткары из-за неправильных болтов: в 2024 году компания отозвала для ремонта тысячи машин, снабженных колесами с центральным креплением. Выяснилось, что их болты не соответствуют необходимым спецификациям.

Ранее стало известно, что Ford Fiesta может вернуться на рынок.