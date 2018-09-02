Приостановлена разработка 5000-сильного гиперкара Devel Sixteen

По данным Road & Track, разработанный для драгстеров 12,3-литровый V16 мощностью 5007 лошадиных сил и 4771 Нм крутящего момента так и не смогли адаптировать для использования на обычных дорогах. У двигателя по-прежнему нет соответствующей системы охлаждения. Кроме того, в Devel Motors пока не знают, как удержать автомобиль на дороге при скоростях более 480 километров в час.
Предполагалось, что Devel Sixteen сможет разгоняться до ста километров в час за 1,8 секунды. Его максимальная скорость составит более 515 километров в час. К разработке гиперкара привлекли двигателестроительную Steve Morris Engines и Manifattura Automobili Torino, которая также принимала участие в постройке SCG 003 и Apollo Intensa Emozione.
Помимо Devel Sixteen, в линейке Devel Motors есть трёхосный внедорожник Sixty. В движение машину приводит 6,7-литровый дизельный V8 мощностью 700 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. С нуля до 60 миль в час (97 километров в час) Devel Sixty способен разгоняться за 5,8 секунды.