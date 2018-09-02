Приостановлена разработка 5000-сильного гиперкара Devel Sixteen

По данным Road & Track, разработанный для драгстеров 12,3-литровый V16 мощностью 5007 лошадиных сил и 4771 Нм крутящего момента так и не смогли адаптировать для использования на обычных дорогах. У двигателя по-прежнему нет соответствующей системы охлаждения. Кроме того, в Devel Motors пока не знают, как удержать автомобиль на дороге при скоростях более 480 километров в час.