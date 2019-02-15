5000-сильный Devel Sixteen распродан на два года вперед

Об этом пишет Cool Hunting со ссылкой на основателей Devel Motors братьев Аль-Аттар. Президент компании Маджид Аль-Аттар жалуется, что в Эмиратах, где находится штаб-квартира марки, очень трудно выделиться, так как в стране сотни различных супер- и гиперкаров. Однако им удалось построить автомобиль с 12,3-литровым V16 от драгстера и даже вывести его на обычные дороги.