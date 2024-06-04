В России появился недорогой кроссовер Dongfeng DFSK 500

В России появился недорогой кроссовер Dongfeng DFSK 500Он должен получить ценник ниже, чем у 580, за который просят от 2,5 миллиона рублей
Выступающий в В-сегменте DFSK 500 оборудован 1,5-литровым «атмосферником» мощностью 116 лошадиных сил (148 Нм крутящего момента). В паре с ним работает вариатор, полного привода нет.
По размеру кроссовер слегка крупнее Chery Tiggo 4 Pro: длина составляет 4385 миллиметров, ширина — 1850 миллиметров при колесной базе 2655 миллиметров. Дорожный просвет почти такой же, как у Chery, — 191 миллиметр. В багажнике умещается 318 литров груза.
В базовой комплектации автомобиль оборудован круиз-контролем, датчиком света, камерой заднего вида. В салоне — медиасистема с семидюймовым тачскрином и Bluetooth, фронтальные подушки безопасности и регулируемые сиденья, обитые перфорированной экокожей. Панель приборов аналоговая, а динамиков аудиосистемы только два. Есть комплекс электронных помощников, включая ассистент при старте в гору.
Дату начала продаж и стоимость DFSK 500 объявят до конца июня.
Как и многие другие китайские фирмы, Dongfeng не будет останавливаться на текущей линейке в России. Уже в этом году на рынке могут появиться «зеленые» машины марки eπ, а в будущем автогигант хочет наладить и местную сборку.