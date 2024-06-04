В России появился недорогой кроссовер Dongfeng DFSK 500

Он должен получить ценник ниже, чем у 580, за который просят от 2,5 миллиона рублей

Компания Dongfeng привезла в Россию доступный кроссовер DFSK 500. Российский дистрибьютор марки представил компактный вседорожник с 4,39-метровым кузовом и безальтернативным 1,5-литровым атмосферным двигателем. Автомобиль, рублевая цена которого пока остается в секрете, станет самым дешевым в линейке Dongfeng, подвинув нынешнего носителя этого звания — кроссовер 580.