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Новости
Опубликовано 04 июня 2024, 18:00
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В России появился недорогой кроссовер Dongfeng DFSK 500

Он должен получить ценник ниже, чем у 580, за который просят от 2,5 миллиона рублей
Компания Dongfeng привезла в Россию доступный кроссовер DFSK 500. Российский дистрибьютор марки представил компактный вседорожник с 4,39-метровым кузовом и безальтернативным 1,5-литровым атмосферным двигателем. Автомобиль, рублевая цена которого пока остается в секрете, станет самым дешевым в линейке Dongfeng, подвинув нынешнего носителя этого звания — кроссовер 580.
В России появился недорогой кроссовер Dongfeng DFSK 500
© Dongfeng
Мария Руцкая

Выступающий в В-сегменте DFSK 500 оборудован 1,5-литровым «атмосферником» мощностью 116 лошадиных сил (148 Нм крутящего момента). В паре с ним работает вариатор, полного привода нет.

© Dongfeng

По размеру кроссовер слегка крупнее Chery Tiggo 4 Pro: длина составляет 4385 миллиметров, ширина — 1850 миллиметров при колесной базе 2655 миллиметров. Дорожный просвет почти такой же, как у Chery, — 191 миллиметр. В багажнике умещается 318 литров груза.

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В базовой комплектации автомобиль оборудован круиз-контролем, датчиком света, камерой заднего вида. В салоне — медиасистема с семидюймовым тачскрином и Bluetooth, фронтальные подушки безопасности и регулируемые сиденья, обитые перфорированной экокожей. Панель приборов аналоговая, а динамиков аудиосистемы только два. Есть комплекс электронных помощников, включая ассистент при старте в гору.

Дату начала продаж и стоимость DFSK 500 объявят до конца июня.

Как и многие другие китайские фирмы, Dongfeng не будет останавливаться на текущей линейке в России. Уже в этом году на рынке могут появиться «зеленые» машины марки , а в будущем автогигант хочет наладить и местную сборку.

Источник:Пресс-служба Dongfeng
Автор:Мария Руцкая
Теги:
#Dongfeng
#Китай
#Кроссоверы
#Россия