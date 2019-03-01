Видео: десятиколесный внедорожник для арабского шейха

Dhabiyan построен на базе американского военного тягача Oshkosh M1075. Он оснащен 15,2-литровым дизелем Caterpillar мощностью 600 лошадиных сил. Передняя часть машины позаимствована у грузовика 40-х годов, кабина – у современного Jeep Wrangler Unlimited, фонари – у Ford Super Duty, а задний бампер — у Dodge Dart.
Видео: Tarik Benaouisse
В начале февраля на выставке классических автомобилей Rétromobile выставили самый большой грузовик 50-х годов — Berliet T100. Он оснащен 30-литровым дизелем Cummins V12, отдача которого составляет 700 лошадиных сил. В длину машина насчитывает 13,4 метра, ширину — 5,5 метра, высоту — 4,5 метра. Полная масса — 200 тонн.