Видео: десятиколесный внедорожник для арабского шейха

Dhabiyan построен на базе американского военного тягача Oshkosh M1075. Он оснащен 15,2-литровым дизелем Caterpillar мощностью 600 лошадиных сил. Передняя часть машины позаимствована у грузовика 40-х годов, кабина – у современного Jeep Wrangler Unlimited, фонари – у Ford Super Duty, а задний бампер — у Dodge Dart.