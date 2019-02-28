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18:20

Бронированный Rolls-Royce принцессы Дианы выставили на продажу

Текущая ставка за седан — 26 тысяч долларов

На сайте Bring a Trailer появилось объявление о продаже бронированного Rolls-Royce Silver Spur 1987 года, на котором во время своего визита в США передвигалась принцесса Диана. Автомобиль не попадал в ДТП, что подтверждают данные Carfax, а его пробег составляет около 98 тысяч километров.

В описании указано, что автомобиль был заказан Министерством иностранных дел Великобритании для посольства в Вашингтоне. Бронированием Rolls-Royce Silver Spur занималось кузовное ателье MacNeillie & Son: кузов седана усилен стальными и кевларовыми пластинами, а стекла заменены на поликарбонатные. На нем во время своего визита в США в 1990 году передвигалась принцесса Диана.

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Silver Spur оснащен стандартным 6,75-литровым двигателем V8, выдающим 264 лошадиные силы и 380 Нм крутящего момента. Оборудованный трехдиапазонным «автоматом» седан мог разгоняться до 60 миль в час (97 километров в час) за 12,6 секунды. Максимальная скорость Silver Spur составляла 174 километра в час.

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Этот экземпляр модели окрашен в темно-зеленый цвет Balmoral Green Metallic, который сочетается с бежевым салоном. В 2008 году на автомобиле заменили компрессор кондиционера. «Роллс-Ройс» оборудован двухсторонней системой внутренней связи, панорамной крышей, двумя телефонами Motorola, деревянными выдвижными столиками, а также подвеской, поддерживающая постоянный дорожный просвет.

В прошлом году на «Авито» попытались продать Rolls-Royce 40/50 HP 1915 года, который якобы принадлежал Николаю II. Позднее выяснилось, что это это выдумка: историю про царский автомобиль придумал один из владельцев машины.

Источник: Bring a Trailer
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