Бронированный Rolls-Royce принцессы Дианы выставили на продажу

В описании указано, что автомобиль был заказан Министерством иностранных дел Великобритании для посольства в Вашингтоне. Бронированием Rolls-Royce Silver Spur занималось кузовное ателье MacNeillie & Son: кузов седана усилен стальными и кевларовыми пластинами, а стекла заменены на поликарбонатные. На нем во время своего визита в США в 1990 году передвигалась принцесса Диана.
Silver Spur оснащен стандартным 6,75-литровым двигателем V8, выдающим 264 лошадиные силы и 380 Нм крутящего момента. Оборудованный трехдиапазонным «автоматом» седан мог разгоняться до 60 миль в час (97 километров в час) за 12,6 секунды. Максимальная скорость Silver Spur составляла 174 километра в час.
Этот экземпляр модели окрашен в темно-зеленый цвет Balmoral Green Metallic, который сочетается с бежевым салоном. В 2008 году на автомобиле заменили компрессор кондиционера. «Роллс-Ройс» оборудован двухсторонней системой внутренней связи, панорамной крышей, двумя телефонами Motorola, деревянными выдвижными столиками, а также подвеской, поддерживающая постоянный дорожный просвет.
В прошлом году на «Авито» попытались продать Rolls-Royce 40/50 HP 1915 года, который якобы принадлежал Николаю II. Позднее выяснилось, что это это выдумка: историю про царский автомобиль придумал один из владельцев машины.