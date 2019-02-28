Бронированный Rolls-Royce принцессы Дианы выставили на продажу

Этот экземпляр модели окрашен в темно-зеленый цвет Balmoral Green Metallic, который сочетается с бежевым салоном. В 2008 году на автомобиле заменили компрессор кондиционера. «Роллс-Ройс» оборудован двухсторонней системой внутренней связи, панорамной крышей, двумя телефонами Motorola, деревянными выдвижными столиками, а также подвеской, поддерживающая постоянный дорожный просвет.

В прошлом году на «Авито» попытались продать Rolls-Royce 40/50 HP 1915 года, который якобы принадлежал Николаю II. Позднее выяснилось, что это это выдумка: историю про царский автомобиль придумал один из владельцев машины.