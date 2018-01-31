Царский Rolls-Royce за 278 миллионов рублей оказался выдумкой

Аукционный дом Bonhams выставит на торги лимузин Rolls-Royce 40/50 HP 1915 года, объявление о продаже которого за 278 миллионов рублей ранее появилось на «Авто.ру». Владелец автомобиля утверждает, что лимузин принадлежал Николаю II, однако, как заявляют в Bonhams, машина не имеет никакого отношения к российскому императору.

По словам продавца на «Авто.ру», после смерти Николая II автомобиль был приобретен коллекционером и выставлялся в казино в Лас-Вегасе. Позднее его выкупил некий немецкий поклонник раритетных автомобилей и спрятал в бункере, в котором лимузин и был случайно обнаружен. Эта история лишь отчасти подтверждена документами и записями производителя.

На самом деле выставленный на продажу Rolls-Royce был построен 22 декабря 1915 года кузовным ателье Barker & Co на шасси спецсерии London-Edinburgh с номером «9AD». Автомобиль с кузовом «торпедо» предназначался для покупателя из России, фамилия которого в реестр компании записана как Tchitchkine.

Фото: Bonhams

В июне 1917 неоплаченный, но уже собранный Rolls-Royce приобрело военное ведомство. Через два года автомобиль продали на аукционе — первым частным владельцем машины стал эсквайр по фамилии Уоллес.

Rolls-Royce снова был продан в 20-х годах — новым владельцем автомобиля стал цирковой импресарио Джон Ринглинг, который поменял Rolls-Royce кузов: «баркеровский» торпедо уступил место лимузину.

Фото: Bonhams

Сменив еще несколько владельцев, автомобиль попал в Лас-Вегас и стал частью коллекции казино Imperial Palace Hotel-Casino. Именно тогда его назвали «личным автомобилем царя Николая II». В 1984 году лимузин приобрел немецкий архитектор и коллекционер Хельмут Крогман. Rolls-Royce находился в частном музее до 2016 года, пока не был продан нынешнему собственнику.

Последняя проверка автомобиля на пригодность к эксплуатации была проведена в 2014 году. В ноябре 2017 года были заменены все технические жидкости и произведен запуск двигателя. На торгах за машину планируется выручить около 450-550 тысяч евро (31,4-38,4 миллиона рублей). Объявление на «Авто.ру», видимо, не имеет отношения к реальной машине, продаваемой Bonhams.

Rolls-Royce 40/50 HP Torpedo Phaeton by Barker.

Rolls-Royce 40/50 HP оснащался 7,4-литровой «шестеркой» мощностью 50 лошадиных сил. Масса автомобиля составляла 1970 килограммов. На 100 километров пути «Роллс-Ройс» расходовал 17,5 литра топлива и один литр масла. Максимальная скорость составляла 117 километров в час.