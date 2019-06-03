Итальянская FV Frangivento захотела стать новым Koenigsegg

Подключаемый гибрид Asfanè DieciDieci оснащен 5,4-литровым V10, доработанным туринской мастерской Car Racing. Двигатель выдает 860 лошадиных сил. Вместе с ним трудятся два электромотора: оба установлены на передней оси и в сумме обеспечивают прибавку в 150 сил. Пиковая отдача силовой установки — 1010 лошадиных сил. Коробка — «восьмидиапазонный» автомат. Время разгона гибрида до «сотни» пока неизвестно, но его максималка — 350 километров в час.
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Суперкар построен вокруг алюминиевой рамы. Кузовные панели выполнены из углепластика. Среди особенностей: огромный воздухозаборник на крыше, массивный диффузор, задняя оптика по всю ширину кузова и шесть выхлопных парубков. В салоне Asfanè DieciDieci установлен похожий на штурвал руль, планшет цифровой приборки и центральный дисплей информационно-развлекательной системы.
Издание Quattroruote пишет, что цель FV Frangivento — стать итальянским аналогом Koenigsegg. Финансировать дальнейшие разработки стартап намерен через прием заказов на Asfanè DieciDieci, который оценили в 1-1,5 миллиона евро (73,2-109,8 миллиона рублей).