Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
10:14

Итальянская FV Frangivento захотела стать новым Koenigsegg

Стартап представил свою первую модель

Итальянский стартап FV Frangivento представил готовый к запуску в производство гибридный суперкар Asfanè DieciDieci. Первое слово в названии автомобиля переводится с пьемонтского как «то, что не может быть сделано», а DieciDieci или «десять-десять» указывает на мощность силовой установки. Компания планирует стать аналогом Koenigsegg.

Подключаемый гибрид Asfanè DieciDieci оснащен 5,4-литровым V10, доработанным туринской мастерской Car Racing. Двигатель выдает 860 лошадиных сил. Вместе с ним трудятся два электромотора: оба установлены на передней оси и в сумме обеспечивают прибавку в 150 сил. Пиковая отдача силовой установки — 1010 лошадиных сил. Коробка — «восьмидиапазонный» автомат. Время разгона гибрида до «сотни» пока неизвестно, но его максималка — 350 километров в час.

Видео: Ste.fiorav

Суперкар построен вокруг алюминиевой рамы. Кузовные панели выполнены из углепластика. Среди особенностей: огромный воздухозаборник на крыше, массивный диффузор, задняя оптика по всю ширину кузова и шесть выхлопных парубков. В салоне Asfanè DieciDieci установлен похожий на штурвал руль, планшет цифровой приборки и центральный дисплей информационно-развлекательной системы.

Издание Quattroruote пишет, что цель FV Frangivento — стать итальянским аналогом Koenigsegg. Финансировать дальнейшие разработки стартап намерен через прием заказов на Asfanè DieciDieci, который оценили в 1-1,5 миллиона евро (73,2-109,8 миллиона рублей).

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...