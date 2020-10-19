Брюса Уиллиса наняли рекламировать автомобильные аккумуляторы DieHard

Двухминутное видео под названием DieHard is Back (можно перевести как «Крепкий орешек возвращается») состоит из отсылок к франшизе и знаменитых сцен, вроде Джона Макклейна в вентиляционной шахте и автомобильной погони. К своим ролям вернулись не только Уиллис, но и Кларенс Гильярд и Деворо Уайт – первый сыграл антагониста, а второй – водителя того самого Lincoln Town Car Limousine 1986 года из оригинальной киноленты.

С лимузином Town Car, который засветился в ролике, Уиллиса связывали отношения и вне съёмочной площадки. Известно, что после «Крепкого орешка» актёр приобрел лимузин в личное пользование, и в 2009 году приезжал на нём на съёмки «Детективного агентства «Лунный свет».