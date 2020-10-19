17:09

Брюса Уиллиса наняли рекламировать автомобильные аккумуляторы DieHard

Ролик стилизовали под трейлер одноименного голливудского боевика

Брюс Уиллис в рекламе DieHard © DieHard / Youtube.com
Лиза Будрина
Производитель аккумуляторов DieHard креативно подошёл к новой рекламной кампании: компания наняла актеров из одноименного фильма Die Hard (в российском прокате – «Крепкий орешек») и выпустили видео, стилизованное под трейлер к очередной части боевика.

Двухминутное видео под названием DieHard is Back (можно перевести как «Крепкий орешек возвращается») состоит из отсылок к франшизе и знаменитых сцен, вроде Джона Макклейна в вентиляционной шахте и автомобильной погони. К своим ролям вернулись не только Уиллис, но и Кларенс Гильярд и Деворо Уайт первый сыграл антагониста, а второй водителя того самого Lincoln Town Car Limousine 1986 года из оригинальной киноленты.

С лимузином Town Car, который засветился в ролике, Уиллиса связывали отношения и вне съёмочной площадки. Известно, что после «Крепкого орешка» актёр приобрел лимузин в личное пользование, и в 2009 году приезжал на нём на съёмки «Детективного агентства «Лунный свет».

Видео: DieHard

Первый «Крепкий орешек» в Брюсом Уиллисом в главной роли вышел в 1988 году, за ним последовали ещё четыре фильма: «Крепкий орешек 2» (1990), «Крепкий орешек 3: Возмездие» (1995), «Крепкий орешек 4.0» (2007) и «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть» (2013). Ходили слухи и о возможном продолжении под названием «Макклейн».