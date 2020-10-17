Mercedes-Benz откажется от дизеля Renault на компактных моделях

О полном отказе от двигателей Renault на моделях концерна Daimler речи не идёт: 1,5-литровый дизель dCi останется под капотом коммерческого однообъёмника Citan и грядущего Mercedes-Benz T-Class; также малолитражные «Мерседесы» сохранят бензиновый 163-сильный 1,33-литровый турбомотор, созданный в сотрудничестве с французским автопроизводителем.

На российских покупателях Mercedes-Benz грядущее обновление моторной гаммы не скажется, ведь в нашей стране компактные «Мерседесы» официально продают только с бензиновыми двигателями.