Mercedes-Benz откажется от дизеля Renault на компактных моделях

По данным французского портала L`Argus, с переходом на дизель Daimler OM 654 линейка дизельных A-, B-Классов и CLA сократится.
В данный момент к заказу доступны компактные модели с 1,5-литровым турбодизелем Renault dCi и индексами «200 d» (150 лошадиных сил) или «220 d» (190 лошадиных сил). С 2,0-литровым агрегатом Daimler OM 654 отдача дизельных A-, B-Класса и CLA снизится до безальтернативных 116 лошадиных сил и 280 Нм. Вероятно, им вновь присвоят индекс «180 d».
Интересно, что отставка французских дизельных двигателей не обусловлена экологическими причинами: 2,0-литровая «четвёрка» Daimler выделяет на 10-12 процентов больше диоксида углерода, чем 1,5-литровый мотор Renault dCi.
Вместе с мотором дизельные компакты Mercedes-Benz поменяют и трансмиссию: на смену 7-скоростному «роботу» Getrag с двойным сцеплением придёт 8-ступенчатая преселективная роботизированная коробка передач 8G-DCT производства Daimler.
О полном отказе от двигателей Renault на моделях концерна Daimler речи не идёт: 1,5-литровый дизель dCi останется под капотом коммерческого однообъёмника Citan и грядущего Mercedes-Benz T-Class; также малолитражные «Мерседесы» сохранят бензиновый 163-сильный 1,33-литровый турбомотор, созданный в сотрудничестве с французским автопроизводителем.
На российских покупателях Mercedes-Benz грядущее обновление моторной гаммы не скажется, ведь в нашей стране компактные «Мерседесы» официально продают только с бензиновыми двигателями.