18:18

Mercedes-Benz откажется от дизеля Renault на компактных моделях

Французский турбодизель 1.5 заменят 2,0-литровой «четвёркой» Daimler OM 654

© 2,0-литровый дизель Mercedes-Benz OM 654
Сергей Ильин
Компания Mercedes-Benz откажется от использования турбодизеля Renault dCi на компактных моделях A-, B-Класса и семействе CLA. «Турбочетвёрка» 1.5 концерна Renault уступит место дефорсированному дизелю Daimler OM 654 объёмом 2,0 литра. Европейцы смогут заказать компактные «Мерседесы» с новым дизелем с 20 октября.

По данным французского портала L`Argus, с переходом на дизель Daimler OM 654 линейка дизельных A-, B-Классов и CLA сократится.

В данный момент к заказу доступны компактные модели с 1,5-литровым турбодизелем Renault dCi и индексами «200 d» (150 лошадиных сил) или «220 d» (190 лошадиных сил). С 2,0-литровым агрегатом Daimler OM 654 отдача дизельных A-, B-Класса и CLA снизится до безальтернативных 116 лошадиных сил и 280 Нм. Вероятно, им вновь присвоят индекс «180 d».

Интересно, что отставка французских дизельных двигателей не обусловлена экологическими причинами: 2,0-литровая «четвёрка» Daimler выделяет на 10-12 процентов больше диоксида углерода, чем 1,5-литровый мотор Renault dCi.

Вместе с мотором дизельные компакты Mercedes-Benz поменяют и трансмиссию: на смену 7-скоростному «роботу» Getrag с двойным сцеплением придёт 8-ступенчатая преселективная роботизированная коробка передач 8G-DCT производства Daimler.

О полном отказе от двигателей Renault на моделях концерна Daimler речи не идёт: 1,5-литровый дизель dCi останется под капотом коммерческого однообъёмника Citan и грядущего Mercedes-Benz T-Class; также малолитражные «Мерседесы» сохранят бензиновый 163-сильный 1,33-литровый турбомотор, созданный в сотрудничестве с французским автопроизводителем.

На российских покупателях Mercedes-Benz грядущее обновление моторной гаммы не скажется, ведь в нашей стране компактные «Мерседесы» официально продают только с бензиновыми двигателями.

Источник: L`Argus.fr