Американский внедорожник Chevrolet Suburban 11-го поколения и его более роскошный родственник GMC Yukon XL оснащались на конвейере бензиновыми моторами V8 Vortec трёх версий объёмом от 5,3 до 6,2 литра. Ателье Duramax Specialties из Вудстока решило доработать автомобиль: старый Chevrolet Suburban оборудовали дизельным V8 Duramax объёмом 6,6 литра, который устанавливался на средние и тяжёлые пикапы — на выбор доступны версии LBZ, LMM и LML разной мощности. В тандеме с ними работает шестиступенчатая ​​автоматическая коробка передач Allison. Вдобавок Suburban получил усиленную раму от пикапа 2500HD, ступицы с восемью шпильками для крепления колёс и мощное тягово-сцепное устройство.