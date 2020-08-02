Американский внедорожник Chevrolet Suburban 11-го поколения и его более роскошный родственник GMC Yukon XL оснащались на конвейере бензиновыми моторами V8 Vortec трёх версий объёмом от 5,3 до 6,2 литра. Ателье Duramax Specialties из Вудстока решило доработать автомобиль: старый Chevrolet Suburban оборудовали дизельным V8 Duramax объёмом 6,6 литра, который устанавливался на средние и тяжёлые пикапы — на выбор доступны версии LBZ, LMM и LML разной мощности. В тандеме с ними работает шестиступенчатая автоматическая коробка передач Allison. Вдобавок Suburban получил усиленную раму от пикапа 2500HD, ступицы с восемью шпильками для крепления колёс и мощное тягово-сцепное устройство.
Рама прошла антикоррозионную обработку в кислотной ванне, а заодно в Duramax Specialties сменили внедорожнику шаровые опоры, рулевые тяги, амортизаторы, насос охлаждения двигателя, расширительный бачок, приводные ремни, поставили усиленный карданный вал и выхлопную систему Flo-Pro. Наконец, внедорожник украсили передней частью от GMC Yukon Denali — более роскошной версии Suburban. На выбор предлагается внешность практически любого пикапа Chevrolet — даже современного. Готовый дизельный Suburban 2007 года выпуска обойдётся в 31 900 долларов, но в ателье можно пригнать и собственного «донора» для переделки — её стоимость не сообщается.