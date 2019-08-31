Новые дизели Volkswagen стали на 80 процентов чище

Volkswagen продемонстрировал схему расположения очистных блоков: верхний нейтрализатор расположен на самом силовом агрегате, а дополнительный — под днищем автомобиля. Технологию двухступенчатой очистки назвали «двойным дозированием» (англ. twin dosing), поскольку на обоих этапах в выпускную систему впрыскивается специальный реагент AdBlue.
В результате процесс расщепления оксидов азота на азот и водяные пары происходит активнее, чем на обычных дизелях, что позволило снизить уровень оксидов азота в выхлопе на 80 процентов. Первым двигателем, который получил передовую систему очистки выхлопных газов, стал мотор 2.0 TDI Evo на обновленном «Пассате». Агрегат выдает 150 лошадиных сил и 340 Нм крутящего момента, расходуя 4,0 литра топлива на 100 километров пробега в смешанном цикле.
Известно, что технология «двойного дозирования» будет применяться на всех дизельных версиях «Гольфа» восьмого поколения. Кроме того, новинку опробуют на других моделях концерна, в первую очередь на линейке Audi.
В 2015 году концерн Volkswagen уличили в использовании специального программного обеспечения, занижающего уровень вредных выбросов на дизельных двигателях. Скандал привел к увольнению топ-менеджеров компании, отзыву 11 миллионов автомобилей и штрафам на десятки миллиардов долларов.