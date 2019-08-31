Новые дизели Volkswagen стали на 80 процентов чище

Известно, что технология «двойного дозирования» будет применяться на всех дизельных версиях «Гольфа» восьмого поколения. Кроме того, новинку опробуют на других моделях концерна, в первую очередь на линейке Audi.

В 2015 году концерн Volkswagen уличили в использовании специального программного обеспечения, занижающего уровень вредных выбросов на дизельных двигателях. Скандал привел к увольнению топ-менеджеров компании, отзыву 11 миллионов автомобилей и штрафам на десятки миллиардов долларов.