Вести с другой планеты

Все остальные силовые установки прошли пока лишь точечную модернизацию, чтобы вписаться в новые экологические требования Euro 6d-Temp: это 120-сильный дизель 1.6 TDI, бензиновые моторы 2.0 TSI (190 или 272 сил) и дизели 2.0 TDI с одной или двумя турбинами (190 и 240 сил). Например, 240-сильный дизель получил катализатор увеличенного объема с другим напылением. Но уже в 2020-м году, когда вступят в силу более жесткие экологические требования Euro 6d, evo-варианты появятся у всех дизелей.

А вот гибридная версия GTE выполняет требования Euro 6d уже сейчас. Бензиновый мотор 1.4 TSI получил более термостойкую турбину, систему впрыска с повышенным до 350 бар давлением и фильтр твердых частиц в выхлопной системе. Емкость батареи увеличена с 9,9 до 13 киловатт-часов. Теперь Passat GTE сможет проехать на электричестве до 55 километров при движении по циклу WLTP. А это значит, что владелец — юрлицо сможет не только сэкономить на топливе, но и получит более крупный налоговый вычет.

А для Пассата такого рода нюансы крайне важны: в Германии более 80 процентов продаж приходится на корпоративных клиентов, да и в других странах Европы их доля составляет от 40 до 60 процентов. Кстати, наибольшим спросом гибрид пользуется в странах Северной Европы, где на него приходится 30% продаж модели — «виноваты» особенности налогообложения.