Для Lada Vesta сделали полностью цифровую приборную панель

Виртуальная панель приборов, которая будет стоить около 35 тысяч рублей, представляется собой дисплей Sharp с разрешением 1280x480 пикселей плюс модуль управлением на Android с двумя гигабайтами оперативной памяти и восьмью гигабайтам флеш-памяти, а также тремя USB-портами и Wi-Fi. На экран выводятся крупные циферблаты тахометра и спидометра, другие необходимые показатели вроде расхода топлива и пробега. Оформление можно менять с помощью мобильного приложения — доступны пять вариантов на выбор.