Дилер рассказал, какие автомобили в России стали сиротами

По его словам, в первую очередь речь идет о брендах Lifan, Zotye, Haima, а также отдельных моделях Brilliance и Hawtai. Ремонт таких машин и поиск запчастей часто превращаются в настоящую головную боль для автовладельцев.

«У Lifan продажи в РФ завершились в 2022 году, в 2020 году она проходила через стадии банкротства. Автокомпания Zotye продажи на российском рынке свернула в 2021 году, Haima — еще раньше. Для таких машин наиболее чувствительны поставки кузовных деталей, элементов салона, электроники и крупных узлов. Здесь сроки ожидания могут растянуться от нескольких недель до нескольких месяцев», — отметил эксперт.

Паршиков призывал не оценивать все китайские автомобильные марки одинаково. По его словам, ситуация на рынке изменилась, и ключевое значение сегодня имеет наличие у бренда развитой дилерской сети, складской программы, отлаженной логистики и стабильных каналов поставок. Только в этом случае обслуживание автомобиля становится предсказуемым.

