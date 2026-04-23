Названы досадные проблемы популярных в России гибридных автомобилей Li

Главные выявленные неисправности связаны с приводом ГРМ. В китайской версии используется тонкая пластинчатая цепь Морзе вместо роликовой, что делает ее крайне требовательной к смазке и склонной к растяжению уже после 100 тыс. километров пробега. Высок риск перескакивания или обрыва цепи.

Также уязвимым местом оказался масляный насос переменной производительности с электроклапаном регулировки давления, который может заклинить после 100 тыс. километров, что приведет к критическому падению давления масла и, как следствие, к задирам коленвала и распредвалов.

Кроме того, в системе вентиляции картера часто рвется резиновая мембрана в пластиковой крышке, что вызывает угар масла и сбои в работе расходомера воздуха.

В статье также упомянуты «капризы системы охлаждения с не особо надежными помпами и термостатом», что повышает вероятность перегрева двигателя.

Для продления ресурса мотора эксперты «За рулем» рекомендуют владельцам гибридов Li принудительно включать двигатель даже при заряженной батарее, чтобы избежать редких «сухих» запусков, а также использовать свежий бензин с октановым числом не ниже 100 для исключения детонации.

Операция «Наследник»: УАЗ вспомнил несостоявшийся проект 3170

Раскрыты важные особенности новых BMW X7 российской сборки

Эксперт отметил сложности при обслуживании китайских Skoda