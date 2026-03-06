Дилер составил портрет покупателя новой Lada Vesta Sport

«Это очень четкая и понятная аудитория — автомобильные энтузиасты. В просторечии — „петролхэды“. Это люди, которые разбираются в машинах, для которых важен не только визуальный образ, но и то, как автомобиль ведет себя на дороге», — отметил Ефимов.

По его словам, это люди, которые следят за автоспортом, уважают спортивную инженерную школу и сознательно выбирают драйверски продвинутый автомобиль.

В компании понимают, что выпуск Lada Vesta Sport — это нишевый и имиджевый продукт, поэтому миллионов продаж никто не ждет. Однако Ефимов уверен, что машина найдет своего покупателя. Более того, на данный момент у нее практически нет прямых конкурентов — это уникальное предложение на рынке по сочетанию цены, технической начинки и управляемости.

