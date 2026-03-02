Дилеры перестали поставлять автомобили из Арабских эмиратов

«У нас услуга по доставки автомобилей [из ОАЭ] временно приостановлена. Несколько дней назад эта информация появилась, что временно приостановлена, но по срокам пока не ориентировали», — рассказал корреспонденту журнала Motor, обратившемуся на горячую линию автомаркетплейса Fresh с вопросом об услуге покупки автомобиля из ОАЭ.

В компании не уточнили, как будет осуществляться взаимодействие с клиентами, которые уже воспользовались подобной покупкой и внесли предоплату за автомобили. До этого журнал Motor писал, что тысячи автомобилей российских клиентов зависли в ОАЭ, а также в Иране, который автодилеры использовали как транспортный коридор.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Бомбардировке подверглась наземная военная и гражданская инфраструктура страны, в ответ Иран ударил огнем по врагам, а также по их ближневосточным союзникам, в числе которых Объединенный арабские эмираты. От удара беспилотников пострадал главный морской хаб ОАЭ – порт Джебель Али в Дубае. Именно отсюда автомобили отправлялись морем в Новороссийск.