Доставка машин в РФ встала из-за ударов по ОАЭ и Ирану

«Автомобили планировали к доставке в Россию, но из-за активных боевых действий крупные дилеры и перекупы потеряли связь со своими контрагентами и людьми в этих странах», — говорится в публикации.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Ранее стало известно, сколько россиян имеют легковые авто старше 10 лет.