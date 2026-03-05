Дилеры Volkswagen подали судебный иск против концерна из-за бренда Scout

Дилеры утверждают, что Volkswagen нарушает свои же дилерские соглашения. По их мнению, возрожденный бренд Scout Motors — это не самостоятельная компания, а искусственно созданное «ответвление» или «дочерняя структура» Volkswagen. Ее единственная цель — продавать автомобили (пикап Terra и внедорожник Traveler) напрямую покупателям через интернет, полностью исключая дилеров из цепочки продаж, сообщает Carscoops.

Потери для дилерской сети могут быть колоссальными. Scout уже принял более 150 тыс. предварительных заказов на модели, производство которых должно начаться в 2027 году (как автомобили 2028 модельного года). Клиенты просто оставляют заявку и вносят депозит, полностью минуя автосалоны.

При такой схеме, дилеры лишаются не только комиссии с продажи, но и всех сопутствующих доходов: от оформления кредитов, послепродажного обслуживания, ремонта и будущих сделок с этими клиентами. «Их лишают законного права продавать эти автомобили», — подчеркивается в иске.

Ранее в компании защищали свою стратегию, заявляя о полной независимости Scout от дилерской сети VW. Руководство Scout аргументирует прямую схему продаж возможностью быстрее вывести бренд на рынок и упростить процесс покупки для клиентов, делая его более современным.

