Водитель Subaru Impreza смог избежать аварии благодаря навыкам из видеоигры

Владелец «Импрезы» ехал домой по оживленной автостраде, когда у автомобиля на скорости неожиданно лопнуло правое переднее колесо. По словам владельца, благодаря многочасовым тренировкам в гоночном симуляторе DiRT Rally 2.0, в котором он настроил виртуальный автомобиль в соответствии с характеристиками настоящей машины, он сразу понял, что нужно делать в экстренной ситуации.

Водитель смог сохранить контроль над автомобилем и безопасно остановиться, не подвергая опасности других участников движения. Кроме того, благодаря своевременной остановке, ему удалось избежать поломки обода колеса. По его словам, благодаря тому, что гоночный симулятор максимально приближен к реальным условиям, приобретенные в ходе игры навыки спасли его Subaru Impreza от серьезных повреждений, а возможно и жизнь.

Гоночный симулятор DiRT Rally 2.0 вышел в 2019 году. В видеоигре представлены модели реально существующих гоночных автомобилей, на которых игрок может участвовать в гонках классического ралли и ралли-кросса на различных типах покрытия и при разнообразных погодных условиях. С точки зрения физической модели DiRT Rally 2.0 является одной из самых точных среди существующих гоночных симуляторов.