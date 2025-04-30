Средняя скидка на автомобили в России достигла 21 процента

Так, в Петербурге средняя скидка на автомобили у дилеров с января по март составила 24 процента. Это не прямой дисконт: его обещали при оформлении кредита и соблюдении прочих условий. На втором месте расположилась Москва с 23-процентными скидками. А самые низкие зафиксировали в Республике Башкортостан (15 процентов), Ростовской области (16 процентов) и Республике Татарстан (19 процентов).

Что касается самых больших скидок, то в Свердловской области некоторые дилеры предлагали скинуть почти половину цены — 44 процента. В Ростовской области нашлись дисконты до 41 процента, в Самарской — до 39.