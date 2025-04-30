Средняя скидка на автомобили в России достигла 21 процента

Средняя скидка на автомобили в России достигла 21 процентаСамые щедрые предложения нашли в Свердловской области
Так, в Петербурге средняя скидка на автомобили у дилеров с января по март составила 24 процента. Это не прямой дисконт: его обещали при оформлении кредита и соблюдении прочих условий. На втором месте расположилась Москва с 23-процентными скидками. А самые низкие зафиксировали в Республике Башкортостан (15 процентов), Ростовской области (16 процентов) и Республике Татарстан (19 процентов).
Что касается самых больших скидок, то в Свердловской области некоторые дилеры предлагали скинуть почти половину цены — 44 процента. В Ростовской области нашлись дисконты до 41 процента, в Самарской — до 39.
Медианная скидка при покупке Lada Granta и Niva Travel в первом квартале достигла 19 процентов, а Vesta — 20 процентов. Среди популярных «китайцев» самую крупную среднюю скидку предлагали для Chery Tiggo 7 Pro Max — 27 процентов. При покупке Chery Tiggo 4 Pro можно было сэкономить 26 процентов, Haval Jolion — 17 процентов.
Продажи на российском авторынке падают. В марте он занял шестое место в Европе, где лидером стала Великобритания. Германия, обычно занимающая первое место, опустилась на второе, а замкнула тройку стран-лидеров по продажам Франция.