Новости
Опубликовано 30 апреля 2025, 15:03
1 мин.

Средняя скидка на автомобили в России достигла 21 процента

Самые щедрые предложения нашли в Свердловской области
Стало известно, в каких регионах России самые большие скидки на машины. На фоне снижения спроса дилерам приходится предлагать дисконты: в первом квартале средняя скидка на автомобили достигла 21 процента, подсчитали в «Авто.ру Оценка». Она включает в себя бонусы за оформление кредита, страховку и трейд-ин. В целом в начале года со скидками публиковался 91 процент дилерских объявлений. Самые большие предлагали в Санкт-Петербурге.
Средняя скидка на автомобили в России достигла 21 процента
© Haval Нижегородец
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Так, в Петербурге средняя скидка на автомобили у дилеров с января по март составила 24 процента. Это не прямой дисконт: его обещали при оформлении кредита и соблюдении прочих условий. На втором месте расположилась Москва с 23-процентными скидками. А самые низкие зафиксировали в Республике Башкортостан (15 процентов), Ростовской области (16 процентов) и Республике Татарстан (19 процентов).

Что касается самых больших скидок, то в Свердловской области некоторые дилеры предлагали скинуть почти половину цены — 44 процента. В Ростовской области нашлись дисконты до 41 процента, в Самарской — до 39.

Читайте на тему:

Медианная скидка при покупке Lada Granta и Niva Travel в первом квартале достигла 19 процентов, а Vesta — 20 процентов. Среди популярных «китайцев» самую крупную среднюю скидку предлагали для Chery Tiggo 7 Pro Max — 27 процентов. При покупке Chery Tiggo 4 Pro можно было сэкономить 26 процентов, Haval Jolion — 17 процентов.

Продажи на российском авторынке падают. В марте он занял шестое место в Европе, где лидером стала Великобритания. Германия, обычно занимающая первое место, опустилась на второе, а замкнула тройку стран-лидеров по продажам Франция.

Источник:Авто.ру Оценка
Автор:Мария Руцкая
Теги:
#Россия
#Авторынок