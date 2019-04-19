Bugatti показала, как проходят тесты экстремального Divo

Bugatti Divo — более «драйверская» и экстремальная версия «Широна». У гиперкара немного другой дизайн, развитое аэродинамические «оперение», а также модифицированное шасси. Так, Divo генерирует на 90 килограммов больше прижимного усилия, чем Chiron — 456 килограммов. Величина боковой перегрузки при прохождении поворотов может достигать 1,6 g (для Chiron этот показатель составляет 1,5 g). Масса гиперкара на 35 килограммов меньше исходной модели.