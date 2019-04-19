Bugatti показала, как проходят тесты экстремального Divo

За рулем Bugatti Divo — инженер-разработчик Юлия Лемке. В её задачи входит тестирование бортовой электроники гиперкара в условиях пустыни, когда температура поднимается выше 40 градусов Цельсия, а автомобиль движется со скоростью около 250 километров в час. И так на протяжении нескольких часов.
Bugatti Divo — более «драйверская» и экстремальная версия «Широна». У гиперкара немного другой дизайн, развитое аэродинамические «оперение», а также модифицированное шасси. Так, Divo генерирует на 90 килограммов больше прижимного усилия, чем Chiron — 456 килограммов. Величина боковой перегрузки при прохождении поворотов может достигать 1,6 g (для Chiron этот показатель составляет 1,5 g). Масса гиперкара на 35 килограммов меньше исходной модели.
Под капотом — восьмилитровый двигатель W16 с четырьмя турбонагнетателями, который выдает 1500 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента. Разгон до «сотни» у машины занимает 2,4 секунды, а максимальная скорость составляет 380 километров в час.