Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
10:45

Bugatti показала, как проходят тесты экстремального Divo

Полевые испытания гиперкара проводят в пустыне

Французская марка Bugatti опубликовала фотографии с полевых испытаний гиперкара Divo в пустыне. Перед началом мелкосерийного производства, а тираж двухдверки не превысит 40 экземпляров, ее проверяю на устойчивость к экстремально высоким температурам.
Загрузка...

За рулем Bugatti Divo — инженер-разработчик Юлия Лемке. В её задачи входит тестирование бортовой электроники гиперкара в условиях пустыни, когда температура поднимается выше 40 градусов Цельсия, а автомобиль движется со скоростью около 250 километров в час. И так на протяжении нескольких часов.

Bugatti Divo — более «драйверская» и экстремальная версия «Широна». У гиперкара немного другой дизайн, развитое аэродинамические «оперение», а также модифицированное шасси. Так, Divo генерирует на 90 килограммов больше прижимного усилия, чем Chiron — 456 килограммов. Величина боковой перегрузки при прохождении поворотов может достигать 1,6 g (для Chiron этот показатель составляет 1,5 g). Масса гиперкара на 35 килограммов меньше исходной модели.

Под капотом — восьмилитровый двигатель W16 с четырьмя турбонагнетателями, который выдает 1500 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента. Разгон до «сотни» у машины занимает 2,4 секунды, а максимальная скорость составляет 380 километров в час.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...