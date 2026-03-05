Дизелем года выбрали восьмилитровую «шестёрку» из Финляндии

AGCO Power Core80 — это 8-литровый 6-цилиндровый дизельный двигатель, отдача которого достигает 338 л.с. и 1680 Нм. Агрегат, отвечая пятому классу экологичности, может работать на альтернативном топливе, включая биодизель.

Любопытными особенностями мотора являются изменяемая геометрия турбокомпрессора, стальные поршни, а также сниженное на 25% количество деталей по сравнению с предшественниками.

Добавим, что компания AGCO является американским производитель сельхозтехники. AGCO предлагает тракторы, комбайны, сенокосилки, распылители, кормозаготовители и другие машины для аграрного сектора.