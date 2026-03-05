Новости
Опубликовано 05 марта 2026, 11:27
1 мин.

Дизелем года выбрали восьмилитровую «шестёрку» из Финляндии

Назван победитель международного конкурса «Дизельный двигатель года». Экспертное жюри вручило награду Diesel Engine of the Year двигателю AGCO Power Core80. Этот агрегат финского производства предназначен для тяжелой сельскохозяйственной и строительной техники. Так, новинку примерит Fendt 800 Vario — это известный во всём мире мощный трактор, который славится своей компактностью, универсальностью и производительностью.
AGCO Power Core80 — это 8-литровый 6-цилиндровый дизельный двигатель, отдача которого достигает 338 л.с. и 1680 Нм. Агрегат, отвечая пятому классу экологичности, может работать на альтернативном топливе, включая биодизель.

Любопытными особенностями мотора являются изменяемая геометрия турбокомпрессора, стальные поршни, а также сниженное на 25% количество деталей по сравнению с предшественниками.

Добавим, что компания AGCO является американским производитель сельхозтехники. AGCO предлагает тракторы, комбайны, сенокосилки, распылители, кормозаготовители и другие машины для аграрного сектора.

