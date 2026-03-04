«Капотная Америка»: Mack представил новейший грузовик Keystone

В разработке интерьера приняли участие более 30 профессиональных водителей, которые оценивали прототипы и предоставляли отзывы об эргономике кабины, расположении органов управления и общей обзорности.

Модель Keystone разработана для клиентов, работающих в строительстве, сельском хозяйстве, лесозаготовках, перевозке скота и других областях, где требуется грузовик, способный работать и на автомагистралях, и на сложном бездорожье.

Модель сможет предложить несколько вариантов кабины: дневную, а также спальные (с отсеками длиной 44 и 64 дюйма). Для каждого варианта можно будет выбрать любую из трёх колёсных формул — 6×4, 8×4 или 8×6.