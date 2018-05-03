DK Racing Cup — недорогая гоночная серия на «Лотусе по-русски»
В России родилась новая гоночная серия — DK Racing Cup: 28 апреля на автодроме «Смоленское кольцо» состоялся тестовый этап, победителем которого стал москвич Ефим Гантмахер. По ходу уик-энда гонщики могли получить первые впечатления от машины в «боевом» режиме, а организаторы — потренировать механиков и отрепетировать работу команды перед полноценным запуском чемпионата.
Это самый необычный кольцевой чемпионат в стране: все участники выступают на абсолютно одинаковых автомобилях Shortcut, созданных по мотивам легендарного Lotus Seven. Но это не копия — несмотря на внешнее сходство с Лотусом и его многочисленными наследниками, конструкция полностью оригинальная, созданная подмосковной фирмой КБ 527.
На сегодняшний день это самый демократичный гоночный класс в России: для участия в одном этапе достаточно оплатить 15 000 рублей стартового взноса и 85 000 рублей за аренду автомобиля. За эти деньги спортсмен получит 1,5 часа чистого гоночного времени.
Но машину не обязательно арендовать — можно купить за 1 195 000 рублей (предусмотрено даже кредитование). Причем кроме полностью готового к гонкам автомобиля предлагаются и комплекты для самостоятельной постройки: они стоят от 385 тысяч за раму и подвеску без амортизаторов, обвеса и мотора до 1 050 000 рублей за «кит» в полной комплектации.
Доступного ценника удалось добиться в том числе благодаря использованию компонентов российского производства. Так, по капотом — вазовский 16-клапанный мотор с четырехдроссельным впрыском, форсированный до 180 сил. Он сблокирован с «классической» коробкой передач, внутрь которой установлены шестерни с передаточным рядом R1. Оригинальный задний мост — также с вазовской начинкой.
В рамках каждого уик-энда проводится 15-минутная тренировка, 15 минутная квалификация, и три гонки с масс-стартом: два коротких «хита» по пять кругов, и главный заезд длительностью в полчаса. Квалификация определяет порядок старта в обоих «хитах», но во второй гонке первые шесть гонщиков стартуют в обратном порядке. А стартовые позиции в главной гонке распределяются по сумме очков, заработанных в «хитах».
В «нулевом» этапе приняло участие восемь спортсменов. Победу в первом «хите» завоевал бывший участник чемпионата РСКГ Олег Чеботарев, а вот во втором «хите» и основной гонке первым финишную черту оба раза пересекал москвич Ефим Гантмахер, выступающий в РСКГ в классе «Национальный». Кстати, Ефим заодно установил новый рекорд для автомобиля Shortcut на «Смоленском кольце»: минута и 42,2 секунды.
Календарь DK Racing Cup
|Этап
|Дата
|Трасса
|Пояснения
|0
|28 апреля
|«Смоленское кольцо»
|Совместно с RHHCC
|1
|2 июня
|Moscow Raceway
|Совместно с Moscow Classic Gran Prix
|2
|15-16 июля
|«Автодром Санкт-Петербург»
|Совместно с RDS
|3
|28 июля
|«Нижегородское кольцо»
|Совместно с RHHCC
|4
|8-9 сентября
|Kazanring
|Совместно с Чемпионатом республики Татарстан
|5
|6-7 октября
|«Крепость Грозная»
|Совместно с Akhmat Race
Впереди у участников DK Racing Cup — пять этапов на разных автодромах, которые будут совмещены с соревнованиями других серий. Официально чемпионат стартует 2 июня на трассе Moscow Raceway, в рамках фестиваля ретро-соревнований Moscow Classic Gran Prix.