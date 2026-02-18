Для автомобилей Lada впервые применят лазерную сварку

Для автомобилей Lada впервые применят лазерную сваркуВ Тольятти внедряют новые технологии
«Для запуска этой крыши мы применили инновационную технологию, это лазерная сварка. Лазерную сварку мы выбрали из-за повышенных требований к конструкции кузова», — отмечает Игорь Шишкин, руководитель проекта сварки кузова.
На кузов будут наноситься 8 сварочных точек общей длиной 18 сантиметров. Точная работа лазеров должна гарантировать отсутствие течей и правильную работу механизмов (крыша будет оборудована люком).
Два сварочных аппарата российскому атвопроизводителю поставила отечественная компания «ВолгаЭнергоПром». Суммарно сварока кузовов «Азимутов» будет автоматизирована на 47%.
Ранее Lada рассказала, когда можно будет купить кроссовер Azimut. Это первый кроссовер тольяттинской марки, если считать «Ниву» внедорожником, а XRAY Cross — хэтчбеком.