Для автомобилей Lada впервые применят лазерную сварку

«Для запуска этой крыши мы применили инновационную технологию, это лазерная сварка. Лазерную сварку мы выбрали из-за повышенных требований к конструкции кузова», — отмечает Игорь Шишкин, руководитель проекта сварки кузова.

На кузов будут наноситься 8 сварочных точек общей длиной 18 сантиметров. Точная работа лазеров должна гарантировать отсутствие течей и правильную работу механизмов (крыша будет оборудована люком).

Два сварочных аппарата российскому атвопроизводителю поставила отечественная компания «ВолгаЭнергоПром». Суммарно сварока кузовов «Азимутов» будет автоматизирована на 47%.