Новости
Опубликовано 18 февраля 2026, 12:29
1 мин.

Для автомобилей Lada впервые применят лазерную сварку

В Тольятти внедряют новые технологии
АвтоВАЗ применит на модели Lada Azimut панорамную крышу. Как стало известно редакции журнала Motor, лазерная сварка будет применяться для соединения компонентов панорамной крыши: эта технология требуется при проварке критически важных точек, отвечающих за поддержание заданной геометрии кузова.
Для автомобилей Lada впервые применят лазерную сварку
© АвтоВАЗ
Алексей Кованов
Алексей Кованов

«Для запуска этой крыши мы применили инновационную технологию, это лазерная сварка. Лазерную сварку мы выбрали из-за повышенных требований к конструкции кузова», — отмечает Игорь Шишкин, руководитель проекта сварки кузова.

На кузов будут наноситься 8 сварочных точек общей длиной 18 сантиметров. Точная работа лазеров должна гарантировать отсутствие течей и правильную работу механизмов (крыша будет оборудована люком).

Два сварочных аппарата российскому атвопроизводителю поставила отечественная компания «ВолгаЭнергоПром». Суммарно сварока кузовов «Азимутов» будет автоматизирована на 47%.

Читайте на тему:

Ранее Lada рассказала, когда можно будет купить кроссовер Azimut. Это первый кроссовер тольяттинской марки, если считать «Ниву» внедорожником, а XRAY Cross — хэтчбеком.