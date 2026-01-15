Lada рассказала, когда можно будет купить кроссовер Azimut

Также стоит отметить, что для этой модели обещаны нестандартные для моделей марки опции, например, панорамная крыша, обогреваемые боковые стекла, двухзонный климат-контроль и камеры кругового обзора.

Как заявил президент автогиганта Максим Соколов во время традиционной годовой пресс-конференции компании, стоимость «Азимута» будет раскрыта непосредственно перед стартом продаж.

Что касается сроков, то первые машины новоиспечённые владельцы должны получить под занавес наступившего года, соответственно, производство начнётся несколько раньше — в третьем квартале.