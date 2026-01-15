Lada рассказала, когда можно будет купить кроссовер Azimut

Lada рассказала, когда можно будет купить кроссовер AzimutЭто первый кроссовер тольяттинской марки, если считать «Ниву» внедорожником, а XRAY Cross — хэтчбеком.
Также стоит отметить, что для этой модели обещаны нестандартные для моделей марки опции, например, панорамная крыша, обогреваемые боковые стекла, двухзонный климат-контроль и камеры кругового обзора.
Как заявил президент автогиганта Максим Соколов во время традиционной годовой пресс-конференции компании, стоимость «Азимута» будет раскрыта непосредственно перед стартом продаж.
Что касается сроков, то первые машины новоиспечённые владельцы должны получить под занавес наступившего года, соответственно, производство начнётся несколько раньше — в третьем квартале.
Кстати, в наступившем году на российский рынок должны выйти несколько любопытных новинок, притом выпуском главных премьер займутся флагманы отечественного автопрома — АвтоВАЗ, ГАЗ и УАЗ. «Мотор» составил список главных премьер-2026.