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Опубликовано 19 июня 2026, 10:44
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Для борьбы с ВСУ: в России наладили выпуск бронированных грузовиков «Рекрут»

В продажу пошли броневики «Рекрут» от «Нижегородского Авиационного Общества». Бронировaнные автoмобили «Pекрут» coздaны на базe «лeгeндapного вездеxoдa», отличаясь улучшeнными тактикo-тeхничeскими xapактepистикaми. Такую информацию приводит производитель новинки, «Нижегородское Авиационное Общество». На факт старта производства и продаж обратил внимание журнал Motor.
Рекрут Пикап
Рекрут Пикап
© Нижегородское Авиационное Общество
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Новинка оснащена 170-сильным двигателем ЯМЗ-534 объёмом 4,4 литра, с которым расход топлива составляет 23 л/100 км. С двумя 95-литровыми баками запас хода превышает 800 км.

Класс защиты — БР4: броня выдерживает выстрелы из пистолета ПМ (9 мм), автоматов АК 47 (5,45 мм) и АКМ (7,62 мм) и даже винтовки СВД (7,62 мм). Взрывостойкость — 600 г тротила.

В гамму версий входят десантный фургон, пикап, а также санитарная машина. Пикап может быть оборудован дронами, зенитной установкой, радиолокационной станцией и другим оборудованием.

Как выяснил журнал Motor, стоимость машин составляет около 15 млн рублей. Помимо типа кузова клиент сможет выбрать один из восьми вариантов окраски, включая несколько версий «камуфляжа».

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Источник:Motor
Автор:Алексей Кованов
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