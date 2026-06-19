Для борьбы с ВСУ: в России наладили выпуск бронированных грузовиков «Рекрут»

Новинка оснащена 170-сильным двигателем ЯМЗ-534 объёмом 4,4 литра, с которым расход топлива составляет 23 л/100 км. С двумя 95-литровыми баками запас хода превышает 800 км.

Класс защиты — БР4: броня выдерживает выстрелы из пистолета ПМ (9 мм), автоматов АК 47 (5,45 мм) и АКМ (7,62 мм) и даже винтовки СВД (7,62 мм). Взрывостойкость — 600 г тротила.

В гамму версий входят десантный фургон, пикап, а также санитарная машина. Пикап может быть оборудован дронами, зенитной установкой, радиолокационной станцией и другим оборудованием.

Как выяснил журнал Motor, стоимость машин составляет около 15 млн рублей. Помимо типа кузова клиент сможет выбрать один из восьми вариантов окраски, включая несколько версий «камуфляжа».

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