Для Mercedes-Benz S-класса теперь можно заказать тканевый салон

Опубликовано 16 февраля 2026, 11:111 мин.
Для Mercedes-Benz S-класса теперь можно заказать тканевый салонНовинку должны оценить поборники экологической повестки
У Mercedes-Benz S-класса появилась платная опция «тканевый салон». При заказе электропривода сидений второго ряда стоимостью 1 856 евро (170 тыс. рублей) покупатель обновлённого седана может заказать тканевую обивку кресел. В этом случае боковины будут обшиты искусственной кожей, а центральная часть — особым текстилем из переработанных материалов.
Ткань тёмно-серого цвета называется Mirville: в её состав входят льняные волокна и переработанный полиэстер. До обновления S-класс не предлагал подобные варианты отделки интерьера.
В Германии представлен новый Mercedes-Benz S-Class. Это самое масштабное обновление в истории модели в рамках одного поколения: более 50% компонентов (около 2700 деталей) были изменены.
Основные новшества — цифровая экосистема MB. OS, расширенные системы помощи водителю и повышенный уровень комфорта.