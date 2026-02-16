Для Mercedes-Benz S-класса теперь можно заказать тканевый салон

Новинку должны оценить поборники экологической повестки

У Mercedes-Benz S-класса появилась платная опция «тканевый салон». При заказе электропривода сидений второго ряда стоимостью 1 856 евро (170 тыс. рублей) покупатель обновлённого седана может заказать тканевую обивку кресел. В этом случае боковины будут обшиты искусственной кожей, а центральная часть — особым текстилем из переработанных материалов.