Для новой Lada Vesta Sport мотор 1.8 разогнали до 147 сил

Двигатель 1.8 EVO развивает 147 л.с. — в прежней генерации мотор выдавал 145 л.с. Мотор отличают спортивные распредвалы, оригинальная система холодного впуска, выпуск увеличенного диаметр и оригинальная прошивка контроллера.

На обновленной Lada Vesta Sport впервые используется 6-ступенчатая механическая коробка передач — ею поделился универсал Lada Vesta SW Cross.

В шасси были заменены пружины и амортизаторов, а также расширена колея. Клиренс составляет 158 мм: для сравнения, у стандартного седана — 178 мм.

Дизайн экстерьера аэродинамический обвес, а в салоне заявлены другие сиденья, плюс обшитые кожей рулевое колесо и рычаг коробки передач.

Для выездов на гоночные трассы имеются функции фиксации времени и скорости прохождения дистанции — их можно посмотреть через борткомпьютер.