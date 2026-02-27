Новости
Опубликовано 27 февраля 2026, 10:53
1 мин.

Для новой Lada Vesta Sport мотор 1.8 разогнали до 147 сил

Обновлённая Lada Vesta Sport теперь пошла и в кузове универсал. АвтоВАЗ представил Lada Vesta Sport нового поколения: выпуск пржнего варианта остановился весной 2022 года. От стандартных «Вест» машина, разработанная ателье Lada Sport, отличается форсированным двигателем, более жёсткой спортивной подвеской и более эффективной тормозной системой.
Lada Vesta Sport 2026
Lada Vesta Sport 2026
© АвтоВАЗ
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Двигатель 1.8 EVO развивает 147 л.с. — в прежней генерации мотор выдавал 145 л.с. Мотор отличают спортивные распредвалы, оригинальная система холодного впуска, выпуск увеличенного диаметр и оригинальная прошивка контроллера.

На обновленной Lada Vesta Sport впервые используется 6-ступенчатая механическая коробка передач — ею поделился универсал Lada Vesta SW Cross.

В шасси были заменены пружины и амортизаторов, а также расширена колея. Клиренс составляет 158 мм: для сравнения, у стандартного седана — 178 мм.

Дизайн экстерьера аэродинамический обвес, а в салоне заявлены другие сиденья, плюс обшитые кожей рулевое колесо и рычаг коробки передач.

Для выездов на гоночные трассы имеются функции фиксации времени и скорости прохождения дистанции — их можно посмотреть через борткомпьютер.

Lada Vesta Sport 2026

© АвтоВАЗ

Напомним, что базовый кузов изготавливается на конвейере АвтоВАЗа, а окончательной сборкой и установкой спортивных компонентов занимается ателье Lada Sport.

Цена нового поколения Lada Vesta Sport будет раскрыта позднее. Важно, что помимо седана, автомобиль впервые сможет предложить кузов типа универсал.

