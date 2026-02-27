АвтоВАЗ пообещал «продержать» цены до конца полугодия

По итогам 2025 года Lada уверенно завоевала статус «российской марки № 1», продав 339 228 автомобилей. В списке лидеров (по убыванию) — Lada Granta, Lada Vesta и Lada Largus.

Обеих «Нив» продали чуть меньше, чем «Ларгусов», притом тиражи поколения Travel и Legend оказались почти равны. Кроме того, покупатели начали оценивать новинку — «Искру» и «Ауру».

Неынешняя позиция не менять цены должна помочь продажам. Кстати, редакция журнала Motor недавно рассказала, как выгодно купить по актуальным ценам всю линейку машин тольяттинской и ижевской сборки.