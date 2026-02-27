Новости
АвтоВАЗ пообещал «продержать» цены до конца полугодия

Это поможет продажам марки Lada
АвтоВАЗ: повышения цен на новые Lada не будет до конца июня. Директор по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин заверил посетителей форума ForAuto 2026, что его компания воздержится от смены ценников на протяжении первого полугодия этого года. При этом представитель автогиганта отметил, что корректировка была совсем недавно — в январе.
Отгрузка автомобилей Lada
Алексей Кованов
По итогам 2025 года Lada уверенно завоевала статус «российской марки № 1», продав 339 228 автомобилей. В списке лидеров (по убыванию) — Lada Granta, Lada Vesta и Lada Largus.

Обеих «Нив» продали чуть меньше, чем «Ларгусов», притом тиражи поколения Travel и Legend оказались почти равны. Кроме того, покупатели начали оценивать новинку — «Искру» и «Ауру».

Неынешняя позиция не менять цены должна помочь продажам. Кстати, редакция журнала Motor недавно рассказала, как выгодно купить по актуальным ценам всю линейку машин тольяттинской и ижевской сборки.

Ранее директор по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин на сессии форума ForAuto 2026 сделал и другое важное заявление, касающееся ситуации на российском рынке. По его мнению, это худшие январь-февраль за последние 20 лет.