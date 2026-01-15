Для России создали трёхмоторный кроссовер Evolute

Одному бензиновому ассистирует пара электрических двигателей.

Evolute открыл продажи полноприводных кроссоверов i-Space. Это особая версия для российского рынка: её выпуском занимается липецкий завод компании «Моторинвест». Автомобили уже доступны для покупки во всех салонах. Стоимость полноприводной версии начинается от 2 865 000 рублей, учитывая господдержку, размер которой составляет 35% от рекомендованной розничной цены (но не более 925 000 рублей).