Для России создали трёхмоторный кроссовер Evolute

Для России создали трёхмоторный кроссовер EvoluteОдному бензиновому ассистирует пара электрических двигателей.
Двигатель внутреннего сгорания остался прежним — это 1,5-литровый атмосферный агрегат отдачей 95 л.с. (125 Н·м), выполняющий роль генератора. Передние колёса вращает электромотор, что развивает 218 л.с. (330 Н·м).
У модификации 4×4 вдобавок появился задний электрический двигатель, с которым совокупная отдача последовательной гибридной системы составляет 367 л.с. и 470 Н·м.
При этом, как стало известно «Мотору», налогооблагаемая мощность силовой установки заявлена на уровне 159 л.с., что гарантирует низкую ставку транспортного налога.
Литий-железо-фосфатный тяговый аккумулятор остался неизменным — это батарея ёмкостью 25,1 кВт·ч, с которой общая дальность хода равна 1000 км (по циклу WLTC).
Гибридный кроссовер Evolute i-Space появился на рынке чуть более года назад, но минувшей осенью производитель представил обновлённую модель.