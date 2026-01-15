Новости
Опубликовано 15 января 2026, 14:47
Для России создали трёхмоторный кроссовер Evolute

Одному бензиновому ассистирует пара электрических двигателей.
Evolute открыл продажи полноприводных кроссоверов i-Space. Это особая версия для российского рынка: её выпуском занимается липецкий завод компании «Моторинвест». Автомобили уже доступны для покупки во всех салонах. Стоимость полноприводной версии начинается от 2 865 000 рублей, учитывая господдержку, размер которой составляет 35% от рекомендованной розничной цены (но не более 925 000 рублей).
© Evolute
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Двигатель внутреннего сгорания остался прежним — это 1,5-литровый атмосферный агрегат отдачей 95 л.с. (125 Н·м), выполняющий роль генератора. Передние колёса вращает электромотор, что развивает 218 л.с. (330 Н·м).

У модификации 4×4 вдобавок появился задний электрический двигатель, с которым совокупная отдача последовательной гибридной системы составляет 367 л.с. и 470 Н·м.

При этом, как стало известно «Мотору», налогооблагаемая мощность силовой установки заявлена на уровне 159 л.с., что гарантирует низкую ставку транспортного налога.

Литий-железо-фосфатный тяговый аккумулятор остался неизменным — это батарея ёмкостью 25,1 кВт·ч, с которой общая дальность хода равна 1000 км (по циклу WLTC).

