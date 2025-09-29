Стало известно, что изменилось в обновлённом кроссовере Evolute i-Space

Передний бампер лишился декоративной решётки, из-за чего стал виден глазок камеры кругового обзора. Оптика осталась без синих акцентов, а светящийся логотип переехал на капот. Автомобиль получил новые 19-дюймовые диски, тёмная окантовка окон сменились на хромированную. Можно сказать, что подобная минималистичность только добавила модели строгости и актуальности.

Для доступа в салон по-прежнему используется ключ без брендирования, который позволяет дистанционно запустить двигатель. Но скоро к нему добавится управление через мобильное приложение.

В салоне изменения более значительные. Покупателям теперь предлагается выбор — пятиместная или семиместная компоновка. Во втором случае третий ряд подойдёт лишь для невысоких пассажиров. Задний диван можно сдвигать, а спинки регулировать по углу наклона, что обеспечивает комфортную посадку. Спереди кресла стали удобнее благодаря новой форме, однако высокая стандартная посадка может доставлять дискомфорт для очень рослых водителей. Отделка повсеместно выполнена из мягких материалов или кожзама, при этом «деревянные» вставки из автомобиля исчезли.