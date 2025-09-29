Стало известно, что изменилось в обновлённом кроссовере Evolute i-Space

Стало известно, что изменилось в обновлённом кроссовере Evolute i-SpaceВ будущем производитель планирует представить полноприводную модификацию модели
Передний бампер лишился декоративной решётки, из-за чего стал виден глазок камеры кругового обзора. Оптика осталась без синих акцентов, а светящийся логотип переехал на капот. Автомобиль получил новые 19-дюймовые диски, тёмная окантовка окон сменились на хромированную. Можно сказать, что подобная минималистичность только добавила модели строгости и актуальности.
Для доступа в салон по-прежнему используется ключ без брендирования, который позволяет дистанционно запустить двигатель. Но скоро к нему добавится управление через мобильное приложение.
В салоне изменения более значительные. Покупателям теперь предлагается выбор — пятиместная или семиместная компоновка. Во втором случае третий ряд подойдёт лишь для невысоких пассажиров. Задний диван можно сдвигать, а спинки регулировать по углу наклона, что обеспечивает комфортную посадку. Спереди кресла стали удобнее благодаря новой форме, однако высокая стандартная посадка может доставлять дискомфорт для очень рослых водителей. Отделка повсеместно выполнена из мягких материалов или кожзама, при этом «деревянные» вставки из автомобиля исчезли.
Центральное место в салоне занимает полностью обновлённая мультимедийная система. Приборная панель представлена компактным 8,8-дюймовым экраном, а управление функциями происходит через центральный дисплей диагональю 15,6 дюймов. Физических кнопок в салоне почти не осталось: «аварийка» вынесена отдельно, а управление светом и климатом встроены в сенсорное меню.
Технические преобразования оказались ещё более значительными. Полуторалитровый бензиновый двигатель теперь развивает 90 лошадиных сил вместо прежних 102, а вот электромотор, напротив, стал мощнее. Ёмкость тяговой батареи заметно увеличилась — с 17,5 до 25,1 киловатт-часа. Система терморегуляции аккумулятора также изменилась. Жидкостное охлаждение на антифризе заменили на контур климатической установки, а нагрев теперь осуществляют специальные пластины. Всё это должно положительно сказаться на энергоэффективности.
Подвеска стала мягче, улучшился уровень шумоизоляции — спереди установлено двойное стекло, и в салоне сохраняется тишина даже на плохой дороге.
Обновлённый Evolute i-Space предлагается в двух версиях (на 5 и 7 мест) по цене от 3 415 000 до 3 515 000 рублей. С учётом государственной субсидии в 925 тысяч, которая распространяется на эту модель, итоговая стоимость для покупателя начинается от 2 490 000 рублей.
В своей ценовой категории у гибридного кроссовера с таким уровнем оснащения на данный момент прямых конкурентов нет, констатировали автоэксперты.