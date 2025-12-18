Для внедорожников выпустили специальные «свитера с оленями»

Традиция свитеров с оленями, или норвежских свитеров (Fair Isle), происходит из Скандинавии, где олени — символ выживания, силы и духовного возрождения. Впрочем, в последние годы такую одежду покупают во всём мире и чаще всего — в преддверии новогодних праздников.

Как сообщает издание «Южный автомобиль», заокеанская компания MEK Magnets сейчас выпустила коллекцию магнитной брони, украшенной ёлками, оленями и мешками Санта-Клауса — такой декор напоминает вышеупомянутые «свитера с оленями».

Броня подходит для внедорожников Jeep Wrangler, Jeep Gladiator JT и Ford Bronco. Стоимость любопытной новинки составляет от 548 до 788 долларов (от 44 до 63 тысяч рублей), и, как отмечают авторы проекта, панели быстро раскупаются.